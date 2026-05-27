Diez activistas del convoy terrestre de la flotilla a Gaza, entre ellos la española Alicia Armesto, permanecen detenidos en Libia

Diez activistas del convoy humanitario terrestre de la Global Sumud Flotilla, entre los que está la periodista española Alicia Armesto, permanecen detenidos en Libia desde el pasado 24 de mayo a las 15.30 horas, cuando se perdió el contacto. Según han informado desde la organización, el grupo fue interceptado de manera ilegal "por una fuerza de seguridad afiliada a las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF) y continúan bajo custodia de las autoridades del Gobierno de Estabilidad Nacional (GNS) en el este de Libia".

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español afirman a El HuffPost que "la embajada de España en Libia está siguiendo el caso y va a enviar al cónsul tan pronto como las autoridades libias lo permitan para prestar toda la asistencia que la española afectada pudiera necesitar". Desde la Global Sumud Flotilla han añadido que, pese a los esfuerzos diplomáticos encaminados a la liberación de los activistas, "hasta el momento no se han obtenido resultados satisfactorios".

Los diez integrantes del convoy, civiles procedentes de ocho países, fueron detenidos cuando "se dirigían a un checkpoint para entregar la documentación requerida por las autoridades con el fin de continuar el trayecto de la misión". Llegaron a ese punto después de haber cruzado la zona de seguridad "5+5", el territorio libio controlado por un comité en el que participan las diferentes facciones enfrentadas en el país.

Alicia Armesto, de 62 años y periodista miembro del Sindicato de Periodistas de Madrid, grabó un vídeo antes de su partida por si esto ocurría, como suelen hacer todos los activistas en estas misiones. "Si estás viendo este vídeo, es que he sido detenida o secuestrada mientras participaba en la caravana humanitaria internacional terrestre con destino a Gaza. Confirmo que participé en esta misión por mi propia voluntad, sin ninguna coerción ni presión, motivada por mi deber humanitario y moral hacia la población civil sitiada. Si pierden contacto conmigo, hago un llamamiento a los pueblos libres del mundo, a mi Gobierno, las organizaciones de derechos humanos y a los medios de comunicación para que actúen con urgencia, revelen nuestro paradero y presionen para lograr nuestra liberación y garantizar nuestra protección", afirma Armesto.

Junto a ella, están detenidas la Laura Kwoczala (Polonia); Jenelle Jones (Estados Unidos); Lucas Ezequiel Aguilera y María Paula Giménez (Argentina); Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay); Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal); Ashraf Joya (Túnez); y Domenico Centrone y Leonarda Alberizia (Italia).

El pasado 25 de mayo, el convoy terrestre Global Sumud Flotilla, conformado en su totalidad por aproximadamente 250 participantes de más de 20 países, fue evacuado de manera "forzada por las fuerzas militares de Libia Occidental a 10 kilómetros de la ciudad de Sirte, en el este de Libia". Tal y como denunció la organización, el campamento fue "desalojado mediante el uso de la fuerza". "Nuestros participantes fueron subidos a autobuses y escoltados militarmente hacia la ciudad de Misrata. [...] Durante la intervención, las fuerzas militares han disparado al aire como advertencia, se ha utilizado gas lacrimógeno y se ha aplicado violencia física", denunciaron.