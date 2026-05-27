Las claves del masivo caso de abusos sexuales a niños que sacude las escuelas de París 

Un tribunal de París (Francia) ha abierto esta semana un inusual juicio público contra un monitor de actividades extraescolares de 36 años, acusado de agredir sexualmente a nueve niños de entre tres y cinco años. El proceso coincide con una crisis institucional sin precedentes en el sistema educativo del país, ante el destape de una masiva ola de denuncias por violencia y abusos sexuales que afecta a más de un centenar de guarderías y colegios de la capital francesa. Las administraciones competentes hicieron más bien poco, denuncian las familias de los afectados.

El acusado, que ejercía como asistente escolar en el colegio de educación infantil Alphonse Baudin, en el distrito 11 de la capital gala, se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión. La Fiscalía le imputa agresiones sexuales cometidas entre septiembre de 2024 y abril de 2025, aprovechando momentos en los que se quedaba a solas con los menores en los baños, los comedores o durante la guardia de tarde. Además, se le acusa de acoso sexual a dos compañeras de trabajo y de agresión sexual a una tercera, adultas. El procesado ha negado todos los cargos.

En un gesto de gran carga simbólica, los padres de las víctimas decidieron no solicitar que el juicio se celebrase a puerta cerrada. Inspiradas por el reciente y mediático caso de violación masiva y sumisión química de Gisèle Pelicot -cuyo lema fue "que la vergüenza cambie de bando"-, las familias han querido visibilizar el proceso para forzar una "toma de conciencia nacional" sobre la desprotección de la infancia en los centros escolares. Los menores, debido a su corta edad, no comparecerán en la sala, por lo que un juez se encargará de leer los testimonios que prestaron ante los investigadores.

Un problema "sistémico"

Este juicio es solo la punta del iceberg de un escándalo mucho mayor que mantiene en vilo a miles de hogares franceses. La fiscal jefa de París, Laure Beccuau, confirmó que las autoridades judiciales mantienen abiertas investigaciones en un total de 114 centros: 84 escuelas infantiles (o guarderías), unas 20 escuelas de Primaria y una decena de centros de cuidado diurno de la capital.

Y es que las pesquisas no suelen estar dirigidas contra profesores, sino contra los denominados animateurs, los monitores contratados para actividades fuera del horario lectivo como el comedor, los recreos o las extraescolares. Estos supervisores escolares, reclutados y capacitados por la ciudad, ayudan a cuidar a los niños fuera del aula, incluso por la tarde antes de que sus padres los recojan. Contra ellos hay denuncias que van desde maltrato físico y verbal -gritos, tirones de pelo o la obligación de comer hasta vomitar- hasta agresiones sexuales y violaciones a niños de apenas tres años.

Asociaciones de padres como SOS Périscolaire denuncian que las alertas de las familias fueron ignoradas sistemáticamente durante años por los equipos directivos y la administración y culpan al sistema de una alarmante falta de control y rigor en los procesos de contratación y verificación de antecedentes del personal.

Emmanuel Gregoire, alcalde de París, en una ceremonia por las víctimas tutsis en Ruanda, en el Jardín del Recuerdo del Parque de Choisy, el 7 de abril de 2026. Telmo Pinto / NurPhoto via Getty Images

El asunto lleva meses latente, conforme se iban conociendo poco a poco los casos, y salpicó incluso la campaña electoral de las elecciones municipales del pasado marzo. La alcaldesa saliente, la hispanogala Anne Hidalgo, asumió que no se habían hecho investigaciones en la profundidad necesaria. Su sucesor, su compañero de partido Emmanuel Grégoire, ha anunciado ahora que, ante la gravedad de la situación, el Ayuntamiento de París ha suspendido a 78 monitores en lo que va de año, 31 de ellos bajo sospecha directa de delitos de naturaleza sexual. De los suspendidos este año por violencia física o sexual, nueve trabajaban en la misma guardería parisina.

"Hay que revisar todo desde cero con un único objetivo: tolerancia cero" Emmanuel Grégoire, alcalde de París

"Estas cifras deben llevarnos a una reevaluación profunda y exhaustiva", añadió. "Hay que revisar todo desde cero con un único objetivo: tolerancia cero", expresó el socialista. Afirmó que va a crear una comisión independiente para realizar un examen completo de los procedimientos de contratación, presentación de informes y supervisión. "Le daremos acceso a toda la información y su libertad de expresión será absoluta", se comprometió el mes pasado. Va a destinar de inmediato una partida de 20 millones de euros a su plan de choque.

El propio Grégoire ha hablado públicamente sobre su infancia, en la que fue víctima de abusos sexuales durante varios meses en un programa extraescolar de natación, cuando cursaba la Primaria, informa Euronews.

Los padres de los alumnos han acusado a la dirección del centro de no haberles informado de sus sospechas. El regidor, pese a todo, matiza: "Si hubo un error colectivo, fue tratar estos casos como incidentes aislados cuando, en realidad, reflejan un riesgo sistémico, e incluso un código de silencio generalizado", declaró a Le Monde. Los alumnos de infantil eran especialmente vulnerables y casi todos los presuntos agresores eran hombres, añadió. Indicó que la mayoría de los casos de presunto abuso sexual se produjeron en 2024 y 2025.

Respuesta nacional

La presión social y judicial ha obligado a reaccionar a los políticos a reaccionar de forma urgente, y no sólo en el plano local. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha anunciado la presentación inmediata ante el Consejo de Ministros de un nuevo proyecto de ley de protección de la infancia para toda la República.

La reforma legislativa buscará endurecer los filtros de seguridad y los controles del personal que trabaja con menores, agilizar la adopción de medidas cautelares urgentes cuando se detecte un indicio de peligro y restructurar el sistema de bienestar infantil para evitar que las disfunciones administrativas sigan amparando conductas delictivas dentro de las aulas.