"Quizá sea el libro que más hemos vendido": 'Comerás flores', la novela debut de Lucía Solla que se ha convertido en el fenómeno literario del momento

“Si hubiéramos tenido 100 o 150 libros más estos últimos días, los habríamos vendido”. Con estas palabras de una de las libreras de la librería Cronopios, en Santiago de Compostela, puede resumirse el éxito de Comerás flores, de Lucía Solla, uno de los mayores fenómenos literarios del pasado año.

La novela de la autora gallega, editada por Libros del Asteroide, narra la historia de Marina, una veinteañera que se enamora de un hombre mayor que ella tras la muerte de su padre. En el libro, Solla aborda el maltrato psicológico en las relaciones, el duelo, el valor de la amistad o cómo poco a poco se puede ir perdiendo la identidad propia.

La escritora Lucía Solla Marco Mas/Libros del Asteroide

Desde que se publicó en septiembre, poco a poco, a fuerza del boca a boca y de las recomendaciones de los lectores, Comerás flores ha sido uno de los libros más vendidos del año y todo apunta a que seguirá triunfando en este arranque de 2026. En El HuffPost hemos hablado con librerías de varios puntos de España para que nos cuenten cómo se ha gestado el fenómeno y la respuesta de los lectores.

Boom entre los lectores y el poder del boca a boca

“Ha sido un fenómeno desde que salió y luego ha ido in crescendo, pero nosotros lo vendimos bien desde el principio. Ha sido un libro tanto recomendado por nosotros como muy pedido por la gente”, destacan desde la librería Cronopios. De hecho, las libreras recuerdan que la primera tirada se agotó rápidamente “y han estado constantemente editándolo”.

"El libro ha gustado, es evidente. Cuando la gente lo viene a buscar en masa no es por los medios, es porque gusta y está recomendado” Librería Cronopios, en Santiago de Compostela

Además, desde la librería compostelana valoran la cantidad de gente que busca directamente la novela. “El libro ha gustado, es evidente. Cuando la gente lo viene a buscar en masa no es por los medios, es porque gusta y está recomendado”, expresan desde Cronopios.

Es una situación similar a la que están viviendo en la librería Palas de Sevilla. “Ha sido uno de los libros más vendidos desde que salió. Quizá sea el libro que más hemos vendido este año”, confirma José, uno de los libreros.

“La gente viene con una idea muy clara y viene buscándolo. Quieren leerlo porque le han hablado de él, se lo han recomendado, o querían regalarlo porque ya se lo habían leído y les había gustado”, cuenta el librero sobre este fenómeno de boca a boca. “Veo un perfil fundamentalmente femenino”, cuenta sobre las personas que lo compran. “Pero no solo mujeres jóvenes, creo que lo están leyendo mujeres de todas las edades”, añade José.

Portada de 'Comerás flores', de Lucía Solla LIBROS DEL ASTEROIDE

Carlos, librero en la librería madrileña El Halcón Maltés, cuenta que “desde diciembre” el fenómeno ha ido a más, pero “especialmente en las últimas tres semanas”. “Lo suelo poner en la mesa central y enseguida se agota. Es un libro que la gente pide directamente porque se lo han recomendado o por el boca a boca. No es como en otros casos que la gente pasea por las estanterías, ojea algunos en la mesa y te pregunta. No, este vienen directamente a buscarlo”, detalla el librero.

De hecho, Carlos comenta que entre las reacciones de los lectores recuerda que una clienta le dijo que se había leído la novela y que “era un libro que te cambiaba la vida”.

"Es un libro que la gente pide directamente porque se lo han recomendado o por el boca a boca. No es como en otros casos que la gente pasea por las estanterías, ojea algunos en la mesa y te pregunta. No, este vienen directamente a buscarlo" Carlos, Librería El Halcón Maltés, en Madrid

El libro estrella de estas Navidades

En Cronopios el libro se agotó durante las fiestas ya que la gente lo pedía constantemente para regalar tanto en Navidad como en Reyes. “Mucha gente incluso lo reservaba con tiempo para poder regalarlo en Reyes. Se regaló tanto que tuvimos una devolución el otro día porque a esa persona le habían regalado dos”, comentan las libreras.

José, de librería Palas, también explica que se encontraron con la misma tesitura. “Ha sido un fenómeno increíble y ha explosionado en Navidad. Para regalar se ha vendido muchísimo. Hemos tenido devoluciones porque había mucha gente a la que se le repetía el regalo”, destaca el librero, que ante la pasión de los lectores por esta novela ellos también lo aconsejaron a los indecisos. “Nosotros lo hemos recomendado por lo que nos decían los clientes, nos fiamos de lo que dicen ellos y les había gustado mucho”, asegura.

“Ha sido un fenómeno increíble y ha explosionado en Navidad. Para regalar se ha vendido muchísimo. Hemos tenido devoluciones porque había mucha gente a la que se le repetía el regalo” José, Librería Palas, en Sevilla

En El Halcón Maltés Carlos cuenta que incluso han tenido dificultades para poder venderlo en Navidad porque la mayoría de ejemplares que llegaban ya estaban reservados. “la mayoría de ejemplares que llegaban ya estaban reservados. “Está totalmente agotado. Tenemos una segunda lista de espera con gente que lo quiere comprar. En Navidad nos lo pedían pero los libros que llegaban ya los había reservado la gente. Pusimos alguno en la mes y voló”, comenta.

“La chica lo ha petado y me alegro mucho porque es una mujer”, destaca una de las libreras de Cronopios, que anima a los que todavía no lo han leído: “Es un libro que no es nada explícito, pero sí muy implícito, hay que leerlo”.