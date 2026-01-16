Robbie Williams y 'Britpop': su disco retrasado por Taylor Swift con el hace un homenaje al Reino Unido de los 90 y con el que quiere superar a The Beatles

Sin previo aviso, con nocturnidad, aunque sin alevosía. Robbie Williams ha publicado este viernes por sorpresa su disco Britpop, el 13º de su carrera y con un simple anuncio de Instagram en el que se ve cómo ha proyectado varias imágenes en Londres con la portada del álbum y su anuncio.

En el vídeo en la red social se ve cómo el propio Williams, con una sudadera Adidas roja como la de la portada, que ha tomado su icónica imagen en Glastonbury en 1995, donde marcó un antes y un después con su época Take That y donde se le vio festejar y divertirse con los hermanos Gallagher de Oasis. Por lo que el título britpop va como un homenaje en forma y en sonido.

Lo hace introduciendo su imagen como un cuadro intervenido por activistas climáticos mientras el resto graba, algo así como sucedió con los activistas de Just Stop Oil quienes lanzaron pintura a Los Girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres en septiembre de 2024. De hecho, los activistas de la camiseta llevan una camiseta con el mensaje "Just stop pop".

Portada de 'Britpop' de Robbie Williams. Sony Music

El álbum, el primero en casi 10 años, inicialmente iba a tomar el 30º aniversario de estas imágenes, ya que se iba a publicar el pasado 10 de octubre, pero fue pospuesto por el lanzamiento de The life of a showgirl de Taylor Swift la semana anterior. La fecha a la que trasladó la publicación fue el 6 de febrero, pero parece que Williams quería lanzarlo dos semanas antes.

"Todos fingimos que no se trata de Taylor Swift, pero sí lo es. La verdad es esta: quiero 16 álbumes número uno", dijo el artista, que veía mermada su capacidad de impacto en el mercado discográfico por el lanzamiento de la estadounidense.

Un sonido más british que la Union Jack

"Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del britpop (pop británico) y una época dorada para la música", señaló el artista en sus primeras palabras sobre el disco. "He trabajado con algunos de mis héroes en este álbum; es crudo, hay más guitarras y es un álbum que es aún más optimista y hímnico de lo habitual", añadió.

Lo cierto es que basta con escuchar esa inicial Rocket para ver a un Williams que bien podría haber sido una colaboración entre Suede y Oasis o ese Spies con armonías similares a Champagne Supernova, un potencial himno de estadio que parece estar compuesto para ser cantado a pleno pulmón en Wembley.

Robbie Williams en el Glastonbury 1995. Redferns

Pero también se ven claras referencias a otros iconos de Reino Unido como el lado más gamberro de Williams en ese Cocky, que suena mucho a Rolling Stones y a esos contoneos y gorgoritos propios de Mick Jagger.

La parte más pop llega en Morrisey, un homenaje al compositor británico que fuera vocalista de The Smiths, con presencia de sintetizadores, una base rítmica continua y coros que recuerdan a la época más popera del artista y para la que ha contado con la composición con Gary Barlow, el que fuera compañero suyo en Take That.

Esta no ha sido la única colaboración con la que ha contado Williams, sino que también lo ha hecho con Tony Iommi de Black Sabbath o con Gaz Coombes, vocalista de Supergrass.

El artista ya había adelantado algunos cortes como Pretty Face, Rocket, Spies y Human en un concierto reducido en Londres para el que se subió al escenario recreando el icónico look de su portada.

Se trata de un claro homenaje a esta cultura británica de los 90 que tan en auge se ha visto en los últimos años a nivel musical, con el regreso de Oasis como máximo exponente, pero también a nivel de estética con el regreso por todo lo alto de las parkas, de las Adidas Originals o esa vuelta de la ropa deportiva como la camiseta de fútbol o el polo de rugby.

Este es el tracklist completo de Britpop de Robbie Williams:

Rocket Spies Pretty Face Bite Your Tongue Cocky All My Life Human Morrissey You It’s OK Until The Drugs Stop Working Pocket Rocket

La intención de batir el récord de The Beatles

El afán de conquista a Reino Unido no solo está en el sonido, sino también en la ambición que ha puesto el artista en el álbum, ya que con él quiere batir el récord que tiene y que le iguala con The Beatles con el récord de 15 discos que alcanzaron el número uno en ventas en el Reino Unido, contando con sus LP con Take That. Si lo logra con Britpop, superaría al cuarteto de Liverpool con 16.

En una entrevista en The Scott Mills Breakfast Show de la BBC Robbie Williams se mostró tenso sobre la importancia que supone este hito, pero también la sorpresa con la que lo recibió cuando se enteró: "Sí, lo deseo más que nada en mi carrera ahora mismo, claro que sí. Permitidme matizar que rompí la matriz. Cuando se menciona un récord así y soy yo, no sé cómo sucedió, solo sé que sucedió. Saca a relucir mi síndrome del impostor y lo primero que siento es vergüenza".

"Pero luego, la otra parte, donde interviene el ego, es decir: ‘Está más allá de mi familia, mis hijos y mi esposa, lo más importante para mí en el mundo’. ¿Creo que lo merezco? No. ¿Estoy a punto de lograrlo? Sí. ¿Debería aceptarlo con los brazos abiertos? Sí. ¿Y puedo aprender a estar agradecido y feliz por ello? Agradecido, quizás, orgulloso, todavía no estoy seguro, ya veremos si pasa", reflexionó.

Con esto, no solo se vuelve de forma sonora o aspiracional a esa industria convulsa con enfrentamientos continuos en las listas de ventas de los años 90, sino que con Britpop se traslada también a esa expectación a la venta física de álbumes que se había dado por muerta en la era streaming.