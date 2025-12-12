'Time' elige a los arquitectos de la IA como persona del año y la imagen con la que lo ilustran está generando un gran revuelo

La prestigiosa revista Time ha llevado a su portada más famosa al que es, para ellos, la persona del año. Y sí, ya ha empezado a sustituir a las personas. La persona del año es un combo entre la inteligencia artificial y aquellos que la descubrieron e impulsaron para ser la herramienta en la que se ha convertido en la actualidad. Pero lo ha hecho con algo de polémica.

En total, ha destacado el trabajo de un total de ocho personas. Todas ellas, rostros muy conocidos del sector tecnológico y, sobre todo, del sector de la IA. En el listado aparecen Elon Musk (xAI), Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI), Mark Zuckerberg (Meta), Dario Amodei (Anthropic), Fei-Fei Li (Stanford/World Labs), Lisa Su (AMD) y Demis Hassabis (DeepMind).

Pero más allá de las explicaciones, se ha generado un importante revuelo con la imagen que ha elegido para ilustrar la noticia. Además de una portada de unos andamios que forman las letras 'AI' (las siglas de la inteligencia artificial en inglés), han recreado la mítica escena de Lunch Atop a Skyscraper, una de las imágenes del siglo XX, de un grupo de obreros en 1932, comiendo durante su descanso en la construcción del Edificio RCA en el Rockefeller Center de Nueva York.

¿Y cómo lo han hecho? Pues ha sido con los grandes protagonistas de la noticia. Por supuesto, la IA, pero también las ocho personas que Time ha elegido para destacar su trabajo para impulsar una herramienta que cada vez tiene más adeptos y está atrayendo más interés.

Una utilización de la IA que ha generado muchas reacciones en redes sociales y, a más de uno, no ha gustado nada. Cada vez más personas están denunciando en estas plataformas la utilización de estas herramientas para crear todo tipo de cosas. Desde imágenes, anuncios de televisión e incluso libros ilustrados con algo que no ha creado un ser humano.

La publicación de la noticia en la red social X acumula hasta el momento en el que estoy escribiendo esta noticia más de 2.000 comentarios. Casi todos critican que la revista Time haya copiado la ilustre imagen para recrear una escena con IA.

Hay quien ha acusado a la revista estadounidense de "coronar a los multimillonarios tecnológicos que están usando IA para diezmar y destruir a la clase trabajadora" y ha defendido que la histórica imagen "muestra a trabajadores en una condición de precariedad laboral, sin seguridad ni arnés". Entre muchas otras reacciones.