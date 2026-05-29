Rodrigo Karmy, filósofo: "La guerra ya no tiene épocas. Hoy coincide sin fisura con el devenir del capital, es 24/7"

El remolcador Galaxy Globe y el buque petrolero Luojiashan, parados en Muscata (Omán), ante la imposibilidad de transitar el Estrecho de Ormuz por la guerra de EEUU e Israel contra Irán.

"La guerra contra el terrorismo transformó el tipo de guerra a dos niveles precisos, a nivel espacial y a nivel temporal. Porque hizo que la guerra se pudiera desencadenar en cualquier parte del mundo simultáneamente, en cualquier espacio. Además, la guerra ya no tiene épocas, hoy día la guerra es 24/7, coincide sin fisuras con el devenir del capital, sin descanso, a toda hora, sin parar", ha afirmado el profesor e investigador de la Universidad de Chile, Rodrigo Karmy.

Este experto ha analizado la situación de Palestina y el concepto de Nakba, el “devenir Nakba del mundo”, la violencia en el mundo actual y las formas de resistencia, según ha publicado la Universidad de Valencia en su canal de Youtube. Este centro superior valenciano ha acogido la segunda edición de la Red Universitaria Por Palestina.

Sobre el concepto de la Nakba, Karmy explica que "es un termino técnico que fue propuesto para designar la catástrofe Palestina como una catástrofe árabe, si embargo, yo entiendo con ese concepto que esa catástrofe es también la normalidad de los vencedores, la realidad global en la que vivimos, la Nakba, que es lo que define hasta la actualidad una guerra civil planetaria que se extiende por múltiples fronteras y que tiene como uno de los centros fundamentales Palestina".

Este experto es, en concreto, profesor e Investigador del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y en su trabajo se entrelazan pensamiento contemporáneo y medieval, centrándose en la cuestión de la imaginación, según él mismo señala.

Karmy añade, además, que "la guerra contra el terrorismo supuso una mutación del concepto mismo de guerra, que implicaba a lo largo de la historia ha esta representado por la confrontación entre dos Estados nacionales, y no es que esto esté ausente ahora sino que está subrogada ese tipo de guerra a una nueva realidad que es esa guerra civil planetaria que implica una gran cantidad de conflictos polidimensionales donde la población civil es protagonista absoluta de las formas de exterminio contemporáneo".

Sobre los derechos de los ciudadanos en los Estados democráticos, Rodrigo Karmy añade que "los Estados han comenzado a aplicar políticas de retraso de derechos sociales a las poblaciones, con las políticas neoliberales se les aplica políticas que antes sólo se les aplicaba a las poblaciones coloniales".

Este profesor e investigador de la Universidad de Chile Rodrigo Karmy destaca finalmente que "hay una gran mutación del concepto de la guerra, pero, además, coincide la guerra hoy en día con las formas de gobernar", concluye el filósofo.