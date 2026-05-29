Lucía Lipperheide, experta en limpieza del hogar: "Si te aparecen arañas en casa, haz este repelente casero que no las mata pero no las volverás a ver"

Con el calor, muchas viviendas pasa a ser auténticos hornos, sobre todo las que tienen la orientación Oeste ya que son las que más sufren las altas temperaturas en verano. Esto obliga a buscar soluciones para mantener la casa fresca sin disparar la factura de la luz.

Además, el verano trae consigo otro problema que es la visita de insectos y arácnidos. Ante esto, la experta en limpieza y organización del hogar Lucía Lipperheide ha compartido varios consejos prácticos en su cuenta de Instagram @homes.styles para preparar la vivienda durante los meses más cálidos, incluido un repelente casero para evitar que estos insectos entren en casa.

Según explica la creadora de contenido, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia a la hora de mantener una temperatura más agradable dentro del hogar. "Después de ventilar baja las persianas para mantener la casa fresca. Cuando baja el sol y refresca es el momento de abrir y ventilar. Asegúrate de hacer corriente para sacar todo el calor acumulado", recomienda.

Cómo mantener la casa más fresca en verano

Cada vez más personas buscan alternativas al aire acondicionado debido al elevado precio de la electricidad y al impacto que puede tener en la salud una exposición prolongada al frío artificial. Por eso, medidas como bajar las persianas en las horas centrales del día, cambiar textiles oscuros por claros o utilizar cortinas ligeras se han convertido en recursos muy habituales.

Lucía también aconseja prestar atención a elementos que muchas veces pasan desapercibidos, como las ventanas. "Asegúrate de limpiar bien las ventanas porque con el calor y el sol la suciedad se pega más", explica. Para ello, recomienda utilizar una media vieja para atrapar mejor el polvo y la suciedad acumulada.

Otro de los pasos fundamentales para preparar la casa de cara al verano es guardar correctamente la ropa de cama de invierno. "Antes de guardar el edredón, lávalo y pulveriza un spray desinfectante", señala. Además, insiste en que debe almacenarse completamente seco y preferiblemente al vacío para evitar humedad y malos olores.

El repelente casero contra las arañas

Sin embargo, uno de los consejos que más interés ha despertado entre sus seguidores tiene que ver con las arañas, muy frecuentes durante esta época del año. La experta propone elaborar un repelente casero sencillo para evitar que entren en casa y hagan nidos en ventanas o marcos de puertas.

"Como es época de arañas, haz este repelente casero para que no entren en casa. No las mata, pero si pulverizas marcos y ventanas evitarás que aniden ahí", explica. La fórmula es una mezcla de: 100 ml de agua, 100ml de vinagre blanco de limpieza y 10 gotas de esencia de menta o árbol de té.