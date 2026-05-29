René Descartes, filósofo francés: "Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro"

La reflexión sobre la sabiduría de René Descartes merece la pena

Los grandes filósofos de la historia dejaron enseñanzas universales y atemporales, es decir, siempre te van a resultar útiles. Detenerse en ellas es una buena idea si necesitas inspiración o algo de guía en una situación complicada.

Seguro que te suenan nombres como Platón, Séneca, Sócrates o Descartes. Todos ellos han tratado temas como el amor, la amistad, la política, el arte o el poder. Y con una profundidad que está fuera de toda duda, por eso han trascendido.

Precisamente René Descartes, filósofo, matemático y científico francés, tiene una reflexión sobre la propia sabiduría que te hará pensar.

Pero antes de echarle un ojo y analizarla, es buen momento para repasar el pensamiento de Descartes o los aspectos más relevantes de su obra.

Pensamiento de René Descartes

Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna y uno de los más importantes impulsores del pensamiento racional.

Nació en La Haye (actual comunida de Descartes, Francia). Estudió en el colegio jesuita de La Flèche, donde recibió una educación basada en la escolástica.

Desde muy temprano, en su etapa de formación, se interesó por las matemáticas y la ciencia. Esto tuvo una gran influencia en su obra.

Algunos de sus textos más importantes son el Discurso del método (1637), Meditaciones metafísicas (1641) y Principios de la filosofía (1644).

Suya es la propuesta de la duda metódica: cuestionar todo hasta encontrar una verdad que sea indudable. De aquí surge la frase de Descartes que más ha trascendido y que todo el mundo conoce: “Pienso, luego existo”.

La frase de Descartes sobre la sabiduría

Pero hay otra frase de Descartes que quizás no es tan conocida y que también tiene un poso de profundidad. Se trata de una reflexión sobre la sabiduría. Es la siguiente: "Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro".

Con esta frase, Descartes se muestra consciente de que su saber es muy limitado en comparación con aquello que desconoce. Siente más atracción por el potencial del conocimiento futuro que por el conocimiento ya adquirido.

Esto indica un matiz muy interesante: cuanto más sabes, más eres consciente de lo mucho que te falta por aprender.

Quizás te suene a otra frase muy conocida: "Sólo sé que no sé nada", atribuida al filósofo griego Sócrates. No es de extrañar que los grandes filósofos de la humanidad alcancen conclusiones similares.

Otras frases de Descartes

Descartes dejó otras reflexiones que te llamarán la atención. Estas son algunas de sus frases más destacables:

"Apenas hay algo dicho por uno cuyo opuesto no sea afirmado por otro".

"Dicen que el mono es tan inteligente que no habla para que no lo hagan trabajar".

"La principal causa de nuestros errores está en los prejuicios adquiridos en nuestra niñez".

"No basta tener buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien".

"No hay nada que esté enteramente en nuestro poder más que nuestros pensamientos".

"No hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón: todo el mundo está convencido de tener suficiente".

"Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas, una vez en la vida".

"Sería absurdo que nosotros, que somos finitos, tratásemos de determinar las cosas infinitas".

"Siendo una sola la verdad de cada cosa, el que la encuentra sabe de ella todo lo que puede saber".

"La filosofía es como un árbol, cuyas raíces son la metafísica, el tronco es la física, y las ramas que salen de ese tronco son todas las demás ciencias".

Como puedes ver, estas frases han referencia a asuntos diversos, como la trascendencia del ser humano o la ciencia.