Los expertos, preocupados por lo que está pasando en Francia con la contaminación: "No se espera una mejora pronto"

La fuerte ola de calor que atraviesa Francia está dejando otra consecuencia además de las altas temperaturas: un episodio inusual de contaminación por ozono que ya afecta a varias regiones del país y que, según los expertos, ha llegado antes de lo habitual, tal y como advierten desde 'Le Monde'.

Las autoridades francesas alertaron de un deterioro importante de la calidad del aire durante los últimos días, especialmente en zonas como Île-de-France, Auvernia-Ródano-Alpes y Centro-Valle del Loira. También se han detectado niveles preocupantes en otras regiones, aunque de forma más localizada.

Especialistas en calidad del aire aseguran que nunca antes se había emitido tan temprano en el año una alerta nacional de este tipo relacionada con el ozono. La situación preocupa no solo por la intensidad, sino por la duración del episodio.

El ozono troposférico, conocido como el contaminante típico del verano, se forma cuando el calor intenso y la radiación solar reaccionan con gases contaminantes procedentes principalmente del tráfico y de determinadas actividades industriales. Las altas temperaturas registradas en mayo han favorecido este fenómeno de manera excepcional.

En algunas zonas ya se han superado los límites considerados perjudiciales para la salud. París y otras regiones francesas registraron niveles de contaminación especialmente altos durante esta semana, en un contexto marcado además por temperaturas récord para esta época del año.

Los especialistas explican que este tipo de episodios se está adelantando cada vez más debido al cambio climático. Lo que antes era habitual en pleno verano ahora empieza a aparecer ya en primavera. Además, los niveles de ozono no han disminuido como sí ha ocurrido con otros contaminantes en las últimas décadas.

Las consecuencias sanitarias preocupan especialmente a médicos y asociaciones respiratorias. El ozono puede agravar enfermedades como el asma y otros problemas pulmonares o cardiovasculares. Los grupos más vulnerables son niños, personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades respiratorias.

Mejor prevenir que curar

Ante esta situación, las autoridades recomiendan evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas más calurosas del día. Algunas regiones ya han aplicado restricciones al tráfico para reducir las emisiones contaminantes. En el departamento del Ródano, por ejemplo, se ha limitado la circulación de los vehículos más contaminantes, mientras que en París se redujo la velocidad máxima permitida.

Desde las organizaciones ecologistas y sanitarias piden ahora medidas más contundentes para frenar este tipo de episodios, como potenciar el transporte público y endurecer las restricciones al tráfico durante las alertas de contaminación.