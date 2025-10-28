Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
De Da Vinci a la manzana de 'Blancanieves': los detalles y el significado de 'Berghain' de Rosalía
De Da Vinci a la manzana de 'Blancanieves': los detalles y el significado de 'Berghain' de Rosalía

La artista ha generado toda una revolución con el primer adelanto de 'Lux'.

Marina Prats
Rosalía en el videoclip de 'Berghain'.YouTube

Del "Saoko, papi, Saoko" al "barroco, papi, barroco". Rosalía estrenó este lunes su nueva era, Lux, de la mano de Berghain, una canción con un sonido orquestal, barroco e incluso atreviéndose con el canto lírico y la ópera en alemán en buena parte de sus estrofas.

Además, la catalana colabora en esta nueva canción con Björk, quien hace una "intervención divina" en el tercio final de la canción, y con el productor de electrónica experimental, Yves Tumor, quien aparece al final de la composición con un atormentado pensamiento intrusivo: "I'll fuck you till you love me", que toma de Mike Tyson.

No obstante, más allá del plano sonoro, el videoclip de la canción, dirigido por Nicolás Méndez —quien también dirigió Malamente, entre otros— y producido por CANADA cuenta con una potente simbología donde se entremezclan las imágenes religiosas que tan presentes estarán en este nuevo trabajo, pero también hay reminiscencias de Blancanieves y referencias a la pureza.

La manzana: Blancanieves y el pecado frente a la pureza moral

En la primera escena cuando, tras entrar en la casa, Rosalía abre las cortinas y empieza a tocar la orquesta, vemos un plano de la mesa donde se muestra una manzana mordida (o podrida), que está cargada de simbología. 

Además del vínculo con Blancanieves que muestra en la segunda parte del clip, la manzana que aparece mordida sin saber por quién significa, como en la película, la tentación y el engaño, algo similar al sentido bíblico que tiene esta fruta en la historia del Génesis donde simboliza el pecado original.

Según otras interpretaciones, como la del usuario @borjalcazar, apuntan a que "es el deseo que ya no necesita permiso". "Es el conocimiento que ya no quiere redención. Rosalía no representa a Eva: ya la ha superado. No es la mujer que cae, sino la que asume. Ya mordió. Ya pecó. Ya amó", explica.

La dama del armiño y la pureza

Otro de las escenas del videoclip con una importante simbología es la que muestra a la cantante en el joyero, cuando acude a reparar su colgante de corazón o a que lo valoren. Al fondo, el cuadro de La dama del armiño de Leonardo Da Vinci cobra un especial significado. 

Este cuadro que protagoniza Representa a Cecilia Gallerani, la amante del duque de Milán, Ludovico Sforza, simboliza la pureza encarnada en el pequeño animal, por lo que Rosalía podría estar tratando de recobrar esa pureza de su corazón, que la está tratando de venderla.

El sagrado corazón y el corazón abollado

El corazón, tanto físico como material de la mano de ese collar dorado abollado, protagonizan buena parte del videoclip. Rosalía tiene un corazón dañado para lo que acude al cardiólogo a hacerse un electrocardiograma y al joyero para tratar de reparar la forma física de este. 

  Fotograma del videoclip de 'Berghain'.YouTube

A su vez, en el dormitorio la catalana cuenta con un cuadro del sagrado corazón de Jesús, identificado con las espinas que lo atraviesan, sangrante, pero que arde por dentro, como ella misma inquieta durante buena parte del videoclip.

Blancanieves en el bosque

Una de las referencias más comentadas es la escena en la que Rosalía vuelve a casa y se la encuentra entreabierta y convertida en una especie de bosque oscuro del que empiezan a emerger distintos animales, muy similar y casi calcando los planos de la Blancanieves de Disney, aunque algunos también la comparan con Anticristo de Lars Von Trier.

Los animales simbolizan la pureza y la ayudan a paliar el dolor y la soledad, como esa "intervención divina" encarnada en el petirrojo que encarna la voz Björk, aunque finalmente acaban deformándose e incluso sangrando contagiados por el dolor que siente la cantante que finalmente muere o se esfuma transformándose en paloma, también símbolo católico del Espíritu Santo.

