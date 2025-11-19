¿Rosalía podría haber protagonizado el espectáculo de la NFL? Esto es lo que se sabe

Rosalía, acompañada de la orquesta durante la actuación en el show de Jimmy Fallon

Este domingo, Madrid acogió un evento histórico. Por primera vez, el Santiago Bernabéu fue escenario de un partido de la NFL, concretamente, de los Miami Dolphins contra los Washington Commanders.

Más allá, del espectáculo deportivo, el partido tenía un aliciente muy propio de esta competición: el show de medio tiempo protagonizado por Bizarrap y Daddy Yankee, quienes interpretaron su nueva sesión BZRP Music Sessions #0/66, aunque también sonaron otras sesiones anteriores del argentino como la de Quevedo.

Aunque ambos artistas convirtieron el estadio en una auténtica discoteca, podría haber sido nada menos que Rosalía la que protagonizase esa icónica actuación con una espectacular puesta en escena de su nueva etapa Lux. Así lo ha contado el periodista José Antonio Ponseti en Carrusel Deportivo de Cadena Ser.

"A Rosalía le ofrecieron el show, pero a Rosalía, cuando habló con ellos y les dijo lo que quería, la NFL le dijo que sus exigencias estaban al nivel del espectáculo de la Super Bowl y no del partido en Madrid", explicó sin llegar a revelar cuál fue el motivo de la discrepancia en ambas partes si el despliegue del show, si fue un motivo económico o si fue una cuestión logística.

No obstante, el periodista deja abierta la puerta a una posibilidad futura tanto en un evento como este como en una Super Bowl. "Vamos a cruzar los dedos y no muy lejos en el tiempo... sería un bombazo", señaló.

Por el momento, la catalana no ha anunciado ninguna fecha ni tour para llevar este exitoso Lux en directo, aunque ya ha dado dos pinceladas con dos grandes actuaciones. La primera, el día del lanzamiento de su disco en Los40 Music Awards Santander 2025 celebrados en Valencia, donde interpretó Reliquia con una llamativa puesta en escena con cruces de neón, una orquesta al completo y partituras volando por los aires.

La segunda, este domingo en el Tonight Show de Jimmy Fallon, donde cantó La Perla, con una puesta en escena también con orquesta pero que en esta ocasión evocaba al cuento de La princesa y el guisante.