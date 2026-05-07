Rosalía se sincera sobre cómo fue grabar una de las escenas más comentadas de 'Euphoria': "Me repetía 'concéntrate"

"Mira por dónde vas, coño" o "que te calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda te cojo y rajo, hija de puta, me cago en tus muertos ya". Con estas breves, y no tan breves intervenciones, Rosalía ha entrado con poderío, chonismo y ganas de bronca en esta tercera temporada de Euphoria, donde ha aparecido en tres de los cuatro episodios que por ahora se han estrenado de la ficción de Sam Levinson en HBO.

Aunque la catalana empezó con una tímida intervención como Magick, una stripper del club Silver Slipper donde trabaja Rue (Zendaya), en la que reclamaba mezclando español e inglés que tiene que llevar el collarín a pesar de que el responsable del local le asegura que "con eso puesto no se empalmará ni Dios".

Sin embargo, poco a poco su personaje ha ido cogiendo protagonismo. En el tercer episodio, protagonizó una escena de pole dance a los sones de Boom-Boom-Boom de Fatboy Slim, que ella misma aseguró que se preparó en 48 horas y que le provocó incluso moratones en brazos y piernas, y que se volvió viral.

Ahora, en el cuarto episodio, Rosalía tiene una intervención aún más importante y protagoniza una bronca viral en español junto a Zendaya en una tensa secuencia en la que las dos acaban salpicadas de sangre debido a la entrada en el club de unos atracadores.

La bronca entre ambas ha provocado multitud de comentarios —al igual que el guiño a la canción de Lux que ha introducido la catalana en la serie— por cómo Rosalía saca su carácter y protagoniza un momento entre tenso y cómico.

El personaje de Zendaya la ataca llamándola "spanish hood rat" (algo así como "choni española") después de que ella se preocupase por el estado de otra de las bailarinas y se cuestionase si los responsables del club la estaban explotando o forzando y Rosalía se lo contase al encargado de las chicas.

Ante esto, la motomami estalla con una retahíla de insultos que pasan por “peazo puta”, “que te calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda te cojo y rajo, hija de puta” o un "me cago en tus muertos" que muchos han comparado con las intervenciones de La Veneno.

Poco después, en esa misma secuencia, unos atracadores entran en la sala y disparan al responsable de las bailarinas salpicándolas de sangre, algo que, tal y como ha contado Rosalía en un vídeo de HBO sobre el making of de la serie, le hizo tener que concentrarse.

"Recuerdo que me repetía a mí misma: concéntrate, concéntrate, porque estás rodando esto con Zendaya y probablemente solo habrá una oportunidad para que nos empapen con toda esa sangre, así que mejor clávalo de una vez", comenta en el vídeo.

La catalana también se ha sincerado sobre la complicidad que ha vivido con Zendaya en el set: "Fue tan dulce, lo hizo todo tan fácil". No es la primera vez que lo hace, ya que en una entrevista reciente con El País, la artista aseguró que trabajar con la actriz "fue increíble". "Ha sido francamente inspirador", enfatizó.

Tal es la buena relación entre ellas —aunque por ahora su interacción en la pequeña pantalla se haya limitado prácticamente a insultarse y amenazarse— que Rosalía ha compartido un post en Instagram con ella tras rodar esta escena y quedar cubiertas de sangre con el mensaje: "Tranquila mami es sirope con colorante rojo ejejje".

La artista, que se encuentra inmersa en su Lux Tour, acaba de finalizar su gira europea y se tomará un descanso de cerca de un mes antes de comenzar con su gira americana que comenzará el próximo 4 de junio en Miami, donde actuará dos noches, para pasar posteriormente a Orlando y Boston y trasladarse a Canadá, donde tiene una única fecha en Toronto tras la que regresará de nuevo a Estados Unidos.