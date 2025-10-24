Rosalía confirma la primera actuación de 'Lux' en Los40 Music Awards Santander

Desde este lunes, todos los ojos están puestos en Rosalía y ese universo divino y celestial que nos ha avanzado con Lux, su próximo disco que verá la luz el 7 de noviembre. Este viernes, la artista ha presentado su trabajo en ¡Anda ya! de Los40 con Dani Moreno 'El Gallo', Cristina Boscá y Tony Aguilar, donde además ha dado una noticia exclusiva.

Todavía sin siquiera el disco publicado ni un tour a la vista, la motomami ha confirmado su actuación ese mismo 7 de noviembre, horas después de la publicación de su trabajo en Los40 Music Awards Santander, que tendrá lugar en el Roig Arena de Valencia. Lo hará con un nuevo espectáculo de esta era Lux, diseñado exclusivamente para la ocasión.

De esta forma, Rosalía volverá a Valencia tras la DANA, donde estuvo como voluntaria trabajando con los equipos que allí se trasladaron, como miles de españoles, para ayudar tras la catástrofe. La catalana se suma al cartel de Los40 Music Awards Santander junto a nombres como Ed Sheeran, Aitana, Feid, Nicky Jam, Dani Martín, Emilia, Morat, Dani Fernández, Rels B, Pablo Alborán, Mora, Beéle, Alleh & Yorghaki, Myles Smith, Nil Moliner, De La Rose o Kapo.

La cantante también ha anunciado algunos detalles de su nuevo trabajo en su entrevista, donde ha asegurado que "es tan distinto", que nunca había hecho un trabajo similar a este. "Tiene un sonido distinto, tiene que ver con una paleta más orquestral y con una temática un poco diferente. Hay mucha inspiración también en la espiritualidad", ha explicado.

Sobre las distintas teorías y las cruces que se han repetido en sus apariciones públicas, Rosalía ha señalado que "la tradición cultural de la que ha estado siempre más presente a su alrededor ha sido muy cristiana". "A mí me encanta que la gente haga sus interpretaciones de cualquier cosa, pero tengo ganas de que lo escuchen y ahí sí que puedan hacer su interpretación de ellos, que los tenga ahí en sus manos", ha recordado.

Además, ha recalcado que es "un disco para vivir entero, con mucha intención desde principio a final". Sobre este trabajo, que ha agotado su preventa online en horas en formato vinilo y CD, por ahora se conoce su listado de canciones, que estará dividido en cuatro movimiento, pero también que contará con dos canciones disponibles únicamente en formato físico.

Para este trabajo contará con la Orquesta Filarmónica de Londres y tendrá colaboraciones con artistas como Carminho, Silvia Pérez Cruz, Estrella Morente.