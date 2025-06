Samantha Hudson cancela en Sónar y FIB de Benicàssim por su vínculo con KKR: "Me resulta imposible por no ser fiel a lo que siento"

"Continuar con mi espectáculo me resultaba una encrucijada imposible de asumir", ha asegurado Samantha Hudson en su perfil de Instagram. Con un texto que ha publicado en sus stories, la artista ha comunicado al público que cancelaba en el último momento su actuación en el Sónar, así como la que tenía programada en el FIB de Benicàssim.

El motivo radica en la vinculación de varios festivales organizados en la geografía española con el fondo proisraelí KKR. La intérprete de Burguesa arruinada se había unido a un comunicado emitido días antes en el que varios artistas, entre los que se encontraban Alizzz o Mushkaa, explicaban por qué decidían seguir con sus respectivas actuaciones, además de expresar su apoyo al pueblo palestino.

"Finalmente, y después de una larga y profunda reflexión, ha tomado la decisión de cancelar mi participación en el festival", ha asegurado en el texto nuevo. "No encontraba sentido en llevar a cabo mi espectáculo en un contexto tan doloroso y complejo", ha proseguido. Y ha apostillado: "Seguir adelante me resulta imposible por no ser fiel a lo que siento".

Y no es el único festival en el que ha manifestado su negativa a participar. Tampoco lo hará el próximo 18 de julio en el FIB de Benicàssim por el mismo motivo. Y ha pedido disculpas a todo aquel y aquella que esperaba disfrutar de su show.

En sus palabras, ha demostrado haber tenido en cuenta los cambios que han introducido desde la organización del Sónar. "Y considero que la postura de continuar en el cartel es válida", ha apuntado, antes de mostrar "todo" sus respeto a aquellos colectivos propalestinos con los que han contactado, así como "a todas las artistas que se sumaron al boicot".

Considera, ha dicho, que con su acción han abierto "un importantísimo debate", además de ejercer presión y sumarse "a un acto significativo e indispensable para remover las estructuras que conforman la realidad que nos envuelve".

Tras condenar lo sucedido en Palestina, ha manifestado su "rechazo hacia KKR y, en general, la idea de que el mundo esté en manos de algunos fondos de inversión sin escrúpulos que sostienen y perpetran las dinámicas crueles y violentas de un sistema donde radica todo sufrimiento".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.