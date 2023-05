Schwarzenegger quiere volver a interpretar a uno de sus personajes más míticos... y en España

Arnold Schwarzenegger ganó fama mundial a partir de la década de 1980 como icono del cine de acción de Hollywood. Su irrupción se produjo como protagonista de la película épica de espada y brujería Conan el Bárbaro (1982), un éxito de taquilla que dio lugar a una secuela y con la que se ganó el corazón del mundo. En 1984 consolidó su ascenso como villano en la exitosa The Terminator, y empezó a encadenar secuelas. Pero la semilla fue Conan.

Ahora, según ha confesado en una entrevista a Fotogramas, su sueño es recuperar aquel personaje de cómic, volverse a poner en su piel... y hacerlo en España. El exgobernador de California por el Partido Republicano, que está revolucionando Netflix con FUBAR, su primera serie, lo ha dejado claro en mitad de la promoción: "¿Sabes que ‘Conan, el Bárbaro’ la rodé en España? Ahí es donde empezó mi gran carrera, mi carrera internacional, en España, rodando ‘Conan, el Bárbaro’. Nos lo pasamos maravillosamente y nunca lo olvidaré, por eso quiero continuar con la saga Conan, con Netflix, en TV o en lo que sea, y volver a España para volver a rodar allí".

Un anhelo que ya había apuntado en una entrevista previa, con The Hollywood Reporter (THR), cuando Schwarzenegger dijo que todavía está dispuesto a interpretar a Conan una vez más. El problema no parece estar relacionado con su edad (tiene ya 75 años), sino con "quién posee los derechos".

"Ha estado pendiente durante los últimos 10 años. [Fredrik] Malmberg posee los derechos", dijo Arnold Schwarzenegger. "Se me acerca y me dice: 'Oh, tengo un trato con Netflix', y cuando le preguntamos a Netflix, no saben nada al respecto. Es una de esas cosas locas. Espero que se dé cuenta", indica.

Lo que queda claro es que le ha dado vueltas y que tiene pensado cómo lo haría si hoy mismo lograse el permiso. "Creo que lo haría como 'Sin perdón', donde juegas a la edad. Hay un gran guion escrito por John Milius. La historia está ahí. Hay directores que quieren hacerlo. Pero él tiene los derechos, y hasta que no venda los derechos de una o dos películas, o de la franquicia, no hay nada que puedas hacer al respecto", concluye.