Sebastián Yatra, antes de su LOS40 Básico Santander: "Lo siento como algo muy emocionante"

El Teatro Eslava de Madrid ha sido testigo en la noche de este lunes de un evento como pocos: LOS40 Básico Santander con Sebastián Yatra.

Esta cita tan especial del cantante con sus fans ha celebrado el cierre de 'Entre Tanta Gente Summer Tour', que lo ha llevado a recorrer numerosas ciudades de España.

Antes de ese especial momento para sus fans, el colombiano ha atendido a El HuffPost en la alfombra roja, desde donde ha expresado lo especial que este concierto es para él: "Lo siento como algo muy emocionante porque para mí no es el final de la gira, estaré regresando muchas veces más. Es una etapa que cierro con una gran sonrisa porque fue también volver a tener esa seguridad de que podíamos montar un show con el que la gente conectara después de tantos años de carrera y de haber hecho muchas cosas en el escenario"

"¿Qué podíamos hacer para que la gente lo disfrute desde otro lugar? Creo que 'Entre Tanta Gente Tour ' es una gira que no se trata de mí, se trata de todas las personas que vienen a verme cada noche. Entonces, cada noche es un concierto totalmente distinto y eso lo hace especial", ha puntualizado Yatra.

"Le agradezco a todas las personas que me dieron un pedacito de su corazón todos estos 16 shows que hubo y hoy cerraremos aquí, con broche de oro de Los40", ha recalcado el artista.

"Esto no es un final, esto es un punto y coma y vienen cosas muy especiales", ha agregado, antes de desear que sus seguidores, tanto de España como de todo el mundo, bailen y canten su nuevo tema que, precisamente, se titula Canción para regresar.

