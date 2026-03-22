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Preguntan a Shakira si le hace ilusión volver a España después de ocho años e inmediatamente se acuerda de este cantante
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Preguntan a Shakira si le hace ilusión volver a España después de ocho años e inmediatamente se acuerda de este cantante

"Varios de mis mejores amigos están allí", señala la artista, que celebra la construcción de un nuevo estadio con su nombre al sur de Madrid.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
Shakira durante un concierto en Nueva York el pasado septiembre,
Shakira durante un concierto en Nueva York el pasado septiembre.John Nacion

Shakira está deseando volver a España. En una entrevista con el diario El País y después de hacer historia en uno de sus conciertos más multitudinarios en el Zócalo de Ciudad de México con 400.000 personas, la cantante colombiana, de 49 años, ha hablado de sus próximos conciertos en España, que se celebrarán en septiembre en Madrid en un nuevo estadio que llevará su nombre. Hace ocho años que Shakira no canta en la Península y tiene muchas ganas de volver con su nueva gira Las chicas que no lloran.

“En España es donde vamos a tirar la casa por la ventana", pronostica la artista, de populares temas como Hips don’t lie o Las de la intuición. "Va a haber una producción nunca antes vista, incluso Live Nation está preparando el estadio Shakira. Me da hasta vergüenza decirlo, pero sí, el estadio Shakira. Y ahí va a haber muchas sorpresas, amigos, artistas, invitados y muchas cosas más que ya no les puedo contar porque me matan “, explica la cantante.

A causa de su relación con el futbolista catalán Gerard Piqué, Shakira estuvo viviendo en España durante más de dos décadas. Pero su marcha, a Miami, donde ahora vive con sus hijos no estuvo exenta de drama. Su partida estuvo marcada por la infidelidad y las acusaciones contra la artista de un millonario fraude fiscal, proceso en el que llegó a un acuerdo con la Hacienda española a pagar más de siete millones de euros.

Ahora, después de unos años de retiro, vuelve a España con más ganas que nunca. Al ser preguntada por su relación actual con el país se acuerda de tres nombres. "Tengo amigos entrañables, diría que varios de mis mejores amigos están allí", dice.

Ella se acuerda de "gente importantísima" que le ha ayudado a construir su sueño, como el productor Jaume de Laiguana, como la coreógrafa Maite Marcos, "que es de mis mejores amigas"; o como Alejandro Sanz, "que es un colega, pero más que colega es un hermano".

Una "experiencia inmersiva" en Madrid

Shakira pasará por Madrid los próximos 25,26 y 27 de septiembre, y tal como han señalado desde Live Nation, estos recitales no serán un concierto al uso, sino que la residencia que "transformará el recinto en un destino cultural inmersivo: una ciudad paralela dentro de la capital de España dónde la música, el arte y la comunidad se unirán durante tres noches históricas".

"La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como un escenario global para voces diversas", señalan. El estadio Shakira estará localizado en el espacio Iberdrola Music contará con 185.000 metros cuadrados. Asismismo, acogerá durante su tiempo de residencia "conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas".

Dónde y cuándo comprar las entradas

  • Preventa Shakira: 24 de marzo a las 10:00 para los registrados en www.shakira.com.
  • Preventa SMusic: 25 de marzo a las 10:00.
  • Preventa Live Nation: 26 de marzo a las 10:00.
  • Venta general: viernes 27 de marzo a las 10:00 en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés
Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
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Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

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