Preguntan a Shakira si le hace ilusión volver a España después de ocho años e inmediatamente se acuerda de este cantante

Shakira está deseando volver a España. En una entrevista con el diario El País y después de hacer historia en uno de sus conciertos más multitudinarios en el Zócalo de Ciudad de México con 400.000 personas, la cantante colombiana, de 49 años, ha hablado de sus próximos conciertos en España, que se celebrarán en septiembre en Madrid en un nuevo estadio que llevará su nombre. Hace ocho años que Shakira no canta en la Península y tiene muchas ganas de volver con su nueva gira Las chicas que no lloran.

“En España es donde vamos a tirar la casa por la ventana", pronostica la artista, de populares temas como Hips don’t lie o Las de la intuición. "Va a haber una producción nunca antes vista, incluso Live Nation está preparando el estadio Shakira. Me da hasta vergüenza decirlo, pero sí, el estadio Shakira. Y ahí va a haber muchas sorpresas, amigos, artistas, invitados y muchas cosas más que ya no les puedo contar porque me matan “, explica la cantante.

A causa de su relación con el futbolista catalán Gerard Piqué, Shakira estuvo viviendo en España durante más de dos décadas. Pero su marcha, a Miami, donde ahora vive con sus hijos no estuvo exenta de drama. Su partida estuvo marcada por la infidelidad y las acusaciones contra la artista de un millonario fraude fiscal, proceso en el que llegó a un acuerdo con la Hacienda española a pagar más de siete millones de euros.

Ahora, después de unos años de retiro, vuelve a España con más ganas que nunca. Al ser preguntada por su relación actual con el país se acuerda de tres nombres. "Tengo amigos entrañables, diría que varios de mis mejores amigos están allí", dice.

Ella se acuerda de "gente importantísima" que le ha ayudado a construir su sueño, como el productor Jaume de Laiguana, como la coreógrafa Maite Marcos, "que es de mis mejores amigas"; o como Alejandro Sanz, "que es un colega, pero más que colega es un hermano".

Una "experiencia inmersiva" en Madrid

Shakira pasará por Madrid los próximos 25,26 y 27 de septiembre, y tal como han señalado desde Live Nation, estos recitales no serán un concierto al uso, sino que la residencia que "transformará el recinto en un destino cultural inmersivo: una ciudad paralela dentro de la capital de España dónde la música, el arte y la comunidad se unirán durante tres noches históricas".

"La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como un escenario global para voces diversas", señalan. El estadio Shakira estará localizado en el espacio Iberdrola Music y contará con 185.000 metros cuadrados. Asismismo, acogerá durante su tiempo de residencia "conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas".

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