Soñar que la primavera llega a Madrid con Delafé y las Flores Azules

El Lula Club de Gran Vía se llenaba para recibir a Delafé y las Flores Azules, tras 7 años sin dar conciertos por las salas de Madrid.

Me sorprendió ver que la media del local eran de los que vivieron aquel verano de 1984 con su “sacúdeme la arena, pelo enredado, novela negra, niño perdido llorando entre el gentío, Alberto ¿dónde coño te has metido?”. Pero claro, haciendo cálculos, resulta que celebran el 20 aniversario de la formación de la banda. Y yo pensando que sería, como empieza a ocurrirme últimamente, la más vieja del local.

Y allí estaban todos, Delafé, las Flores Azules y las trompetas de la muerte, a toque de trombón, saxo y trompeta, marcándose unas coreografías que eran capaces de mejorar a Oscar D'aniello y su cuerpo hecho de goma, que ya es decir.

Apareció la nostalgia, “otra vez la nostalgia”, la de los casetes, la del ‘Si está bien’ de Los Planetas, la de comer en casa de mamá y la de la propia banda, que llevan aglutinando éxitos en la comunidad indie desde 2003.

Me hicieron sentir que la primavera había llegado a la ciudad (y no sabes lo bien que me sienta), con el poder del mar en pleno febrero y en Madrid y con lo mucho que siempre he querido estar aquí y ahora.

Cuando sonó ‘La fuerza’, recordaba Delafé lo únicos que somos, “cada uno con sus cosillas, ya sabes”. Y sí, cada uno con lo suyo. Él cantando al amor con metáforas de ciclismo, ella recordando las cosas que sólo pasan cuando estás aquí, como hoy.

Estamos bailando, a pleno gas, que entre el frío que hace fuera del local y aquellas letras hablando de acabar en la cama, sólo daban ganas de montar una bacanal. Y ahora que quedan pocos días para que llegue San Valentín, resulta que todas sus canciones se me antojan un gran regalo.

Me faltaron ‘La gran ola’ y ‘Patria mía’ (o su última versión ‘Viento para mi vela’), pero solo por mera afección personal.

Y al final, pito pito gorgorito, que me voy, que ya me he ido, pero que estoy deseando volver, cuando vuelvan. Sólo espero que no pasen otros 7 años.

Final del concierto de Delafé y las Flores Azules en Madrid el 11 de febrero

Setlist del concierto de Delafé y las Flores Azules en Madrid

Aquí están todas las canciones que sonaron en el Lula Club el 11 de febrero: