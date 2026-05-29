Soraya Romero, de la primera Feria del Libro en Español en Suiza a la Feria del Libro de Madrid: "Los libros conquistan la calle"

Por fin ha llegado ese momento tan esperado del año para tantas personas: la Feria del Libro de Madrid. Se trata una época del año que sería magnífica de no hacer tanto calor, pero precisamente para paliarlo, nada mejor que disfrutar entre libros en un lugar tan agradable como el parque de El Retiro, un auténtico refugio climático como pocos.

Con motivo de esta efeméride, hablamos con la autora Soraya Romero, que además de firmar el 30 de mayo de 12 a 14:00 horas en la Caseta 176 sus libros Las semillas del silencio y Demasiado Ayer, fue una de las ideólogas y organizadora de LEES, la primera feria del libro en español en Suiza. Se celebró en abril en Berna y promete volver en 2027.

¿Qué supone para un autor firmar en la Feria del Libro de Madrid?

Es mi tercer año y siempre voy con la misma ilusión. Es un poco como el día de Reyes. Es una oportunidad magnífica y un encuentro directo con los lectores. Además, de esos encuentros salen hasta anécdotas que más tarde pueden inspirar nuevos libros.

¿Se vende mucho en la Feria?

Desconozco las cifras concretas, pero es cierto que en estos años no he tenido mal flujo. En mi caso suelo firmar el primer fin de semana, y cuando arranca, los madrileños y la gente de fuera que pasa por la feria viene con muchas ganas de esta cita a pesar del calor. Es sin duda un buen escaparate para que la venta de libros pille ritmo.

Pero es que además, la Feria de Madrid tiene algo especial y es que son los libros los que conquistan la calle. No es un recinto cerrado o un espacio al que solo vas deliberadamente, sino que estás rodeado de un paraje con la historia que tiene El Retiro, que es tan bonito, y entre naturaleza. Digamos que todo se presta para que la gente conquiste esas calles y los libros salgan también a este encuentro. Entonces sí que creo que es algo muy especial que no se da en otro tipo de formatos como las ferias del libro en otras partes del mundo.

Una imagen de la Feria del Libro de Madrid. Getty Images

¿Se parece la Feria del Libro de Madrid a la de otros lugares?

He oído que también en algunos países de América Latina, creo que en Colombia, sin ir más lejos, también hay este concepto de que los libros conquisten la calle. Pero en realidad yo creo que en Europa, y desde luego desde mi experiencia como organizadora de una feria del libro, no es fácil contar con un clima que favorezca el arriesgarse a sacar los libros a la calle.

En el caso de Madrid es cierto que en los últimos años además están llegando estas olas de calor que hacen todo un poco más complicado, pero claro, qué mejor paraje que El Retiro, rodeado de naturaleza, que es el entorno natural en el que los seres humanos buscamos esa frescura y ese cobijo bajo los árboles, para que esto suceda y que sea tan especial.

Tú que vives en Suiza, ¿has encontrado algo que se pueda parecer mínimamente a la Feria del Libro de Madrid?

Nosotros este año, desde la asociación Cultura con Alas, hemos intentado replicar con la mayor humildad este concepto de los libros conquistando la calle. Es verdad que habíamos elegido un espacio híbrido en el que había un patio precioso, también con árboles, para que la gente pudiera salir a tomar un café y pasear, pero por las inclemencias del tiempo, o por lo imprevisible del tiempo en Suiza, tuvimos que hacer la feria del libro dentro del espacio de la fundación PROGR, en Berna, un edificio con mucho encanto. Pero lo habitual es que, por lo que te digo del tiempo, las ferias de libros sean en interiores.

Un momento de la celebración de la primera Feria del Libro en Español en Suiza

¿En qué consistió la Feria del Libro en Español que organizaste en Berna?

La Feria LEES, que es el Acrónimo de Literatura en Español en Suiza, es un proyecto que nace desde la Asociación Cultura con Alas, creada por mi compañera librera e historiadora Fátima del Olmo y yo misma, con la intención de darle un espacio a la lengua española en el contexto suizo basándonos, no solo por amor a nuestra lengua o a nuestra cultura, sino porque el español es una de las lenguas no oficiales más estudiadas en Suiza.

Cada año, aproximadamente, en torno a medio millón de suizos mayores de 25 años -de un país de nueve millones de habitantes- estudian español. Además el colectivo de extranjeros hispanohablantes no nacionalizados y nacionalizados en Suiza supera las 200.000 personas. Y en este contexto, más de 27.000 inmigrantes hispanohablantes de segunda generación usan habitualmente el español en casa.

En un país de nueve millones, medio millón de suizos mayores de 25 años estudian español Soraya Romero

Pero hay más. Están las ALCE, las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas que el Ministerio de Exteriores, a través de la Consejería de Educación de España, estableció en diferentes países del mundo para que la diáspora española residente en estos países tuviera la posibilidad de que sus hijos estuvieran expuestos a nuestra cultura y a nuestra lengua. Y en el caso de Suiza, además, este alumnado es el que supera con creces el alumnado de otros países en el mundo, es el alumnado más potente. Hablamos de más de 4.500 niños y niñas estudiante lengua y cultura española en el contexto suizo.

Por ello vimos sentido a establecer una Feria del Libro en Suiza y nos animamos a crear esta feria desde cero, que ha sido, con 600 asistentes, un éxito. Hay que tener en cuenta que es una primera edición, que el español no es una lengua oficial en Suiza y que la feria se celebró en Berna, una ciudad de 150.000 habitantes, aunque nos visitó gente desde otras partes del país.

¿Habrá más?

Habrá más, sin duda. El público ha dicho sí formando colas para entrar a las actividades que teníamos planeadas los pasados 24 y 25 de abril, que es cuando se celebró esta feria, para el programa infantil y juvenil y para el de todos los públicos. Y claro, al ver esas colas, definitivamente después de la buena retroalimentación de los asistentes, por supuesto que en 2027 la feria del libro LEES replicará de nuevo en Suiza.