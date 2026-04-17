Llega LEES, la primera Feria del Libro en español en Suiza: fechas y actividades de esta celebración literaria que viene para quedarse

Suiza tiene cuatro lenguas nacionales oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. El español, por tanto, no está entre ellas, pero cuenta con un peso cada vez mayor en un país en el que los datos señalan que habitan más de 140.000 hispanohablantes de origen extranjero, entre españoles y personas de origen latinoamericano, además de quienes poseen doble nacionalidad.

En los años 50, 60 y 70 del siglo pasado emigraron al país alpino numerosos españoles en busca de una vida mejor. Muchos de ellos se quedaron y echaron raíces, y sus descendientes dominan la lengua de Cervantes. Además, todavía hoy se desplazan a Suiza personas procedentes de España e Hispanoamerica, a lo que se suman quienes apuestan por aprender castellano allí, que también son unos cuantos.

Una cita con la cultura en español en la capital suiza

Esto supone un gran número de personas que hablan español. Y esas personas también quieren leer en castellano. Por ello llegó la primera Feria del Libro LEES (Literatura en español en Suiza), que se celebra los días 24 y 25 de abril de 2026 en Berna y que tiene como lema Migración y exilio: voces que viajan, memorias que resisten.

Cartel oficial de la Feria del Libro en español LEES 2026 que se celebra en Berna LEES

Como indica la organización, se reúnen "lectores, autores y editoriales en torno a un evento cultural dedicado a la literatura en español. Esta iniciativa tiene como objetivo promover la lectura en lengua española y reforzar la visibilidad de la cultura hispánica en Suiza, un país marcado por el plurilingüismo".

A lo largo del día y medio que dura LEES, "el salón ofrecerá actividades para todos los públicos, tales como encuentros con autores, sesiones de firmas, talleres y espacios de lectura interactivos. El programa se dirige tanto a los amantes de la lectura como a las familias y a los niños, favoreciendo el intercambio cultural".

La Feria del Libro LEES surgió como iniciativa de la asociación Cultura con alas, impulsada por la librera e historiadora Fátima del Olmo y por la periodista y escritora Soraya Romero. Cuenta con el apoyo, entre otras instituciones, de la Embajada de España en Suiza y aspira a consolidarse como un evento anual que promueva la lengua española en Suiza a través del fomento de la lectura.