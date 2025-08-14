‘Taybrina’, brilli-brilli y teorías para alimentar la era naranja de Taylor Swift

Taylor Swift ha encendido de nuevo la maquinaria del pop con la publicación, este martes de madrugada, de la portada de su duodécimo disco, The Life of a Showgirl, la fecha en la que llegará a las tiendas y principales plataformas o la única colaboración que figurará en en los créditos de un álbum, el duodécimo de su carrera, que compondrán una docena de nuevas canciones y que, con un primer despliegue visual, ha confirmado lo que muchos swifties ya sospechaban: ha arrancado una nueva era, la naranja.

En esta nueva entrega, que se publicará el 3 de octubre, la cantante estadounidense a la que tanto teme Donald Trump ha apostado por la construcción de un imaginario visual inspirado en el cabaret europeo de las décadas de 1920 y 1930, con una estética cuidada hasta el último milímetro, con fotografías firmadas por Mert Alas y Marcus Piggott, el dúo de fotógrafos de moda, responsable de algunas de las campañas más icónicas de Gucci, Versace o Louis Vuitton o que han retratado a divas como Madonna, Rihanna o Beyoncé.

“Y, cariño, así es el mundo del espectáculo. Nuevo álbum The Life of a Showgirl. A la venta el 3 de octubre”, ha escrito la responsable de canciones como Blank Space o Shake It Off en Instagram, donde ha compartido todas las fotografías que ilustrarán las portadas de todas las ediciones limitadas -que se podrán reservar durante 72 horas o hasta agotar existencias- de un disco cuya producción ha corrido a cargo del sueco Max Martin, una de las figuras más influyentes del pop en las últimas décadas y con el que ya colaboró en la creación de sus grandes éxitos. También recupera a Shellback, responsable también de otros temas de la estadounidense como We Are Never Ever Getting Back Together o 22. Un tándem que apunta a una vuelta a un sonido pop más expansivo y directo, que dejaría atrás el tono más introspectivo y minimalista que ha dominado sus últimos discos.

El anuncio de la fecha de la publicación de The Life of a Showgirl o la estética de la nueva era de la carrera musical de Taylor Swift no ha sido la única novedad que se ha conocido esta noche. Además de la portada del disco, la cantante ha hecho pública también la lista de las canciones que compondrán este nuevo trabajo. Serán doce, entre las que figuran títulos tan sugerentes como Elizabeth Taylor, Father Figure, Actually Romantic o One for the Money...

Pero la bomba que ha agitado el mundo de la música pop y ha acelerado el corazón de sus seguidores, ha sido el nombre que la acompañará en la única colaboración del álbum: Sabrina Carpenter, que participará (habrá que ver si al nivel de Lana del Rey en Snow On The Beach) en el tema que da título al trabajo discográfico y que lo cierra. Un movimiento que marca distancias con The Tortured Poets Department, publicado hace un año y en el que Swift contó con dos invitados de peso: Post Malone y Florence + The Machine. Esta vez, la apuesta se concentra en un único dueto, lo que apunta a un álbum más compacto en su narrativa y en el que la colaboración con Carpenter -que los fans ya han bautizado como Taybrina- promete convertirse en uno de los grandes momentos de la era naranja.