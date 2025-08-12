Taylor Swift anuncia nuevo álbum: estos son los detalles que se saben hasta el momento

"Nos vemos en la siguiente era". Con esta frase acaba el prólogo del libro oficial de The Eras Tour de Taylor Swift y, desde entonces, los fans estaban deseando que comenzase esta nueva etapa de la mano, como siempre, de un nuevo disco. El momento ha llegado y esta nueva era tendrá como título The life of a showgirl.

Tras un descanso de ocho meses y menos de un año y medio después de la publicación de Tortured Poets Department, Swift vuelve a la carga con un nuevo álbum. Lo ha hecho con una cuenta atrás publicada en su web que acabó a las 12:12 horas (en EEUU) del día 12 de agosto y tras esto lo ha anunciado en el podcast New Heights, de su pareja Travis Kelce con su hermano Jason.

Swift ha aparecido con una caja con sus iniciales (TS) en naranja desde la que sacaba un álbum, que fue pixelado en las imágenes. "Este es mi nuevo álbum", dijo a la cámara ante la sorpresa de su ambos hermanos Kelce, donde añadió que tendrá como título The life of a showgirl.

Por el momento, como viene siendo habitual en sus lanzamientos, no ha dado más detalles sobre el estilo, la fecha de lanzamiento, ni siquiera la estética que, por lo poco que ha mostrado, tendrá el naranja y el verde como colores principales. En su breve presentación anunció que el próximo miércoles a las 19:00 horas en EEUU (1:00 horas del jueves en España) dará los primeros avances.

El disco está ya disponible para preventa en su web en formato CD (12,99 dólares), vinilo (29,99 dólares) y casette (19,99 dólares), donde muestra la portada con un fondo verde y una cerradura digital con purpurina en color naranja, una misteriosa imagen que ha publicado también como foto de perfil en redes sociales.

Se trata del primer álbum de Swift tras la millonaria gira The Eras Tour, en la que recopiló toda su discografía hasta el momento. Pero también se trata del primer álbum después de lograr recuperar los derechos de sus seis primeros discos, incluyendo el álbum Reputation, del que todavía no había publicado su Taylor's Version.

De ser la que escribía de sus ex a ser ella su propio 'hit': cómo Taylor Swift ha revolucionado la industria Ha hecho historia al lograr cuatro Grammy a Mejor álbum del año, gracias a ella se ha batido el récord de audiencia televisiva en EEUU y es la primera artista en recaudar más de 1.000 millones de dólares con una gira. ¿Qué más le queda por hacer?