Travis Birds: "No vivo demasiado en la realidad porque me sepulta bastante"

Lejos de los grandes recintos, el mainstream y las grandes cifras que acompañan los balances de fin de año de la industria musical, hay artistas que llevan años dando voz a otras realidades: propias y ajenas. Es el caso de Travis Birds, la cantautora que llegó al gran público de la mano de su peculiar versión de 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina y que con sus tres discos, Año X (2016), La costa de los mosquitos (2021) y Perro Deseo (2023) ha consolidado su lugar entre lo onírico y lo real en la escena musical española.

"Yo no vivo demasiado en la realidad porque me sepulta bastante, entonces intento agarrarme a pequeñas cosas que no tienen tanta realidad de día a día rutinaria", recalca la artista en su charla con El HuffPost, donde recuerda que, aunque la capa superficial de la música y lo que se vea sean los grandes recintos y la continua producción del mainstream, por debajo, se mueven otras muchas más cosas.

Aunque asegura que prefiere abrir en sus composiciones una puerta a los sueños y todo lo inspirador que le traen, así como escarbar entre los insectos y esos bichos que han marcado sus historias —desde las chicharras, a los mosquitos o las orugas—, Birds ha puesto los pies en la tierra para contar una realidad desde el reflejo de los otros.

Jugando con los espejos y esa forma empática de verse en el otro presenta Tu reflejo, una canción que forma parte de la campaña IAMElodía, de Roche y la Fundación Atrofia Muscular Espinal (FundAME), que busca concienciar sobre esta enfermedad a través de la música.

La atrofia muscular espinal (AME) es, tal y como recogen en FundAME, una enfermedad neuromuscular, hereditaria, autosómica recesiva, considerada "rara" ya que afecta aproximadamente a 1 de cada 10.000 nacidos. Esta dolencia provoca la degeneración de las neuronas motoras en la médula espinal, lo que conduce a una debilidad y atrofia muscular progresivas.

Birds admite en su charla con El HuffPost que desconocía por completo esta dolencia ni conocía a nadie que la padeciese, pero que ha podido enriquecerse gracias a la charla con dos pacientes: Álex Díaz, jugador de boccia [deporte paralímpico similar a la petanca], y Carmen López López-Quiroga, futbolista y jugadora de hockey en silla de ruedas motorizada.

"Tienen una forma de ver la vida que me parece tan valiosa para cualquier ser humano que exista sobre la Tierra", asegura la artista, que apunta que en su contacto con ellos le ha parecido "superenriquecedor" poder "ver una forma de afrontar las cosas y la vida en general de la forma más positiva posible".

Has compuesto esta canción, Tu reflejo, para esta iniciativa de Roche, junto a la Fundación de Atrofia Medular Espinal (FundAME). ¿Cómo llegaste a este proyecto? ¿Conocías a alguien que tuviese esta dolencia?

No conocía la enfermedad, ni conocía a nadie, fue a través de la agencia, creo que me contactaron con la propuesta porque a lo mejor les encajó la posibilidad de que yo pudiera componer la canción y me llegó un poco por ahí. Me contaron de la enfermedad, que ya te digo, no la conocía y ha sido bastante interesante conocer, sobre todo, a dos de las personas que la padecen y un poco sus vivencias y todo lo que me han contado, que ha sido súper enriquecedor.

¿Qué has aprendido y qué te han enseñado de cómo es su vida?

Me han enseñado cosas que tendría todavía que desglosar, porque al final transmiten una fortaleza, por un lado, pero también una forma de ver la vida que me parece tan valiosa para cualquier ser humano que exista sobre la Tierra.

Es superenriquecedor ver una forma de afrontar las cosas y la vida en general, con el contexto que cada una tiene, de la forma más positiva posible. Me parece que eso define un poco su existencia y que transmiten una luz que ha sido superinspiradora también para componer la canción.

De hecho, la canción habla mucho de esa luz, de ese reflejo, de cómo es la visión de esas personas y tirar para adelante también.

Total, a mí me transmitieron eso, como que a la vez son, sin pretenderlo, un ejemplo, tanto para las personas que se encuentran en una situación parecida como para todos los demás. Me parece una luz y un sitio en el que es supervalioso verse reflejado.

¿Crees que la industria de la música se puede ver desde fuera como ese glamour, esos aires de superestrella? ¿Se es consciente de estas realidades o a veces dentro de la burbuja de la industria no se es todo consciente de la realidad de otras personas?

Creo que la burbuja de la industria se ve desde fuera, no desde dentro. Desde dentro, por lo menos en mi caso, la vivo de una forma bastante diferente. Y sí, probablemente, pero como en cualquier campo, yo creo al final cuando ves las cosas desde fuera te haces una idea y probablemente siempre tendemos como a idealizar un poco lo que son las cosas y lo que son los otros trabajos, que se ve una parte muy bonita pero que no es todo lo que reluce. Pero bueno, yo no me siento tan alejada en general de otros contextos como para sentir que estoy en una burbuja y no me entero.

De hecho, tú te has mostrado comprometida con diversas causas y no te callas, digamos, a la hora de hablar y de posicionarte. Se habla a veces de que falta un discurso un poco más comprometido por parte de los artistas, ¿crees que es así o que no es su responsabilidad?

Bueno, creo que cada una asume un poco el papel que quiere asumir y, al final, me parece lícito cualquier postura posible. Yo puedo tener mi opinión respecto a cómo lo haría, pero no me parece que eso tenga que sentar cátedra en nada.

Entonces, al final, por la parte que me toca, intento involucrarme en los proyectos o en las visiones que me parece que me representan o que representan lo que hago y está bien así. No entro a comparar cuánto tendrían que hacerlo las demás.

Hace dos años que publicaste Perro Deseo, en este tiempo has sacado el sencillo Contigo, ¿sientes presión a la hora de tener que producir otro disco? ¿Te preguntan qué estás tramando, qué estás componiendo, o puedes marcar tus ritmos?

Hay muchísima presión, la verdad, pero es por el funcionamiento del mundo y cómo se consume en general al día de hoy. Sí que siento que he tenido que hacerme muy fuerte en cuanto a respetar mi ritmo y mis tiempos porque no son los de los demás ni tienen por qué serlo, además. Entonces, sí que he hecho y hago diariamente todo un ejercicio de cara a poner un poco mis barreras para que esa presión no entre, pero porque es una necesidad. Me parece que no puedes componer, por lo menos de una forma honesta contigo misma, teniendo una presión que viene tan de fuera. Igual puedes hacerlo pero no es la forma en la que yo quiero estar en la música.

Entonces respeto mis ritmos, respeto mi tiempo y respeto sobre todo que quiero hacer algo de lo que sentirme orgullosa y eso necesita un ciclo y necesita un tiempo.

"Me parece que no puedes componer, por lo menos de una forma honesta contigo misma, teniendo una presión que viene tan de fuera"

Se habla mucho de la música urbana, de que se están perdiendo los sonidos orgánicos. Tú como cantautora que compones con tu voz, con tu guitarra, ¿eres optimista de cara a que se vuelva a esos sonidos?

Sí, yo creo que todo son ciclos, que está bien y que cada cosa que aparece tiene un aporte. Así lo entiendo yo, porque no siempre puedes entender todo lo que llega o todo lo que tiene éxito porque lo tiene. Pero yo creo que todo es un aporte y todo suma a otras cosas que, a lo mejor, a simple vista no se ven y al final todo vuelve.

Creo que ahora está más de moda el sonido urbano y, bueno, pues volverá de repente que los instrumentos sean lo más cool del mundo igual que ha vuelto el vinilo o igual que vuelven las cosas. De repente necesitamos novedad y necesitamos sentir que estamos constantemente en movimiento con las cosas, yo creo.

¿Y volverán las salas pequeñas entre tanto estadio y entradas a precios desorbitados?

¿Sabes qué pasa? O sea, igual me preguntas como a gran escala, a lo mejor con el mainstream y con todo esto como funciona... Pero la vivencia que yo tengo es que tengo la suerte, la fortuna de que la gente viene a los conciertos y responde superbien. Hay gente que viene de viaje o cosas así, entonces no tengo como esa sensación de que tenga que volver, me parece que está activo.

A lo mejor no a una escala tan grande como otras cosas, otras propuestas, pero sí que creo que está activo y que todo está en movimiento, de repente aparece algo que hace que se ponga súper de moda ir a ver en directo una guitarra y una voz o yo qué sé, o igual se vuelve a poner súper de moda de repente el término cantautor y de repente todos estamos ahí, todos queremos eso. Yo creo que todo está en constante movimiento.

¿Y goza de buena salud la industria?

Bueno, ahí ya es un tema, claro. Lo que sí que creo que, bueno, todo está más movido de lo que pensamos. Por detrás. No está la música por delante de ciertas cosas sino que hay otros intereses de cara a dar visibilidad a otras cosas, pero bueno, creo que hay que pelearlo y que hay que aprovechar o intentar aprovechar los contextos en los que estés en el sitio y en el momento adecuado y que te pillen trabajando. Yo intento centrarme en eso.

Si goza de buena salud, no creo que goce de la mejor salud posible, pero bueno. Sí que al final el que las cosas estén en movimiento creo que es un poco una puerta a cierta esperanza de que todo va cambiando, todo va fluctuando y ojalá que goce de mejor salud.

Hemos escuchado Grillos, La costa de los mosquitos, Concierto para chicharras con sonido de chicharras incluidos, Orugas... ¿Qué relación tienes con la naturaleza y con estos pequeños seres vivos?

Bueno, yo me mantengo viva creo que por mi conexión con la naturaleza. Es como mi fuente de inspiración para todo y concretamente los insectos son algo que me parece muy mágico, me parece que hay un mundo ahí que pasa superdesapercibido, pero que tiene una belleza bastante increíble y me resulta muy inspirador. Utilizo mucho desde pequeña todo este mundo que hay ahí abajo para inspirarme y veo mucha belleza ahí.

A la hora de componer hemos visto en ese Perro deseo unas letras muy oníricas, que recuerdan a sueños, ¿qué te lleva a escribir este tipo de composiciones? ¿Te inspira lo que sueñas?

Me inspira bastante no estar en la realidad más brutal. Yo no vivo demasiado en la realidad porque me sepulta bastante, entonces intento agarrarme a pequeñas cosas que no tienen tanta realidad de día a día rutinaria. Los sueños me parece que abren puertas y que hay ahí todo un mundo detrás también que me resulta también muy inspirador y me da muchas alas.

Al final creo que precisamente al soñar y pensar de otra manera, que no sea como tan lapidaria a lo mejor o tan estructurada como la realidad marca, se abren posibilidades que a mí me han funcionado y que creo que son mucho más mágicas a lo mejor e invitan y abren un poco la realidad, la expanden mucho más que lo que vemos y que está como tan cuadriculado.

"Los sueños me parece que abren puertas y que hay ahí todo un mundo detrás también que me resulta también muy inspirador y me da muchas alas"

Eso lo hemos visto a lo largo de la historia con Leonora Carrington o con creaciones como Alicia en el País de las Maravillas.

Total, total. Es una forma muy poética además y es una cosa que por otro lado también está ahí. Lo que pasa es que creo que estamos como muy educados para seguir un poco el camino que está más marcado que tenemos que seguir. Estamos como muy aquí muchas veces y creo que eso nos quita mucha apertura y muchas posibilidades en general para expandir lo que queramos expandir cada uno.

Como sabinista y tras participar en ese disco homenaje a Joaquín Sabina, ¿cómo has vivido esa retirada a los escenarios esta semana?

Bueno, es triste, pero al final ahí lo importante es que se quedan un montón de canciones, un montón de historias que son totalmente imborrables. Yo es que no soy demasiado dramática con los cierres de ciclos, me parece que todo está en constante movimiento y bueno, sí que da pena, pero se veía un poco venir también. O sea, no sé, ojalá yo llegue a esa edad todavía queriendo estar en los escenarios, pero también es posible que no y está bien también. Todo tiene su momento y está bien que sea así.

De cara a futuro, sin ejercer presión, ¿qué planea Travis Birds? ¿Va a formar parte Tu reflejo de algo más grande?

Pues no lo sé, Tu reflejo de momento ha sido un proyecto que nace aquí, que está empezando a vivir ahora y no lo sé lo que pasará. Pero a lo mejor sí que abre un poco una veda para un nuevo sonido que estoy buscando todavía, no lo tengo todavía superdefinido, estoy en proceso de empezar a crear. Ahora me aislaré un tiempo porque realmente necesito sentirme un poco fuera de este momento y, bueno, sí que me gustaría de cara al 2027 ya presentar el nuevo personaje.