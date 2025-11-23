Un cine de Madrid se ve obligado a hacer un comunicado por los comentarios racistas relacionados con su programación

El Cine Embajadores se ha visto obligado a lanzar un comunicado en sus redes sociales tras haber recibido varios mensajes de odio y racistas relacionados con la programación de películas sobre migración. "En los últimos días hemos visto circular en nuestras redes comentarios abiertamente racistas relacionados con nuestra programación de películas sobre migración", han denunciado en el texto.

"Queremos decirlo con total claridad: este tipo de mensajes son inaceptables y contrarios a todo lo que representa nuestro cine. Quienes recurren al odio para responder a una propuesta cultural no solo faltan al respeto a nuestro equipo y a nuestro público: también empobrecen el debate y niegan el papel fundamental del cine como herramienta para comprender otras realidades", han agregado.

"Nuestro compromiso es firme: defender siempre un espacio seguro, diverso y respetuoso", han sentenciado en el comunicado compartido a través de 'X' (antes conocido como Twitter), donde han acompañado el texto con un par de ejemplos visuales de algunos de los mensajes de odio que han recibido en relación con su programación, así como con una frase: "Basta ya".

El cine no ha detallado de qué película o películas se trataba, pero sí que ha señalado que se trataba de largometrajes relacionados con la migración. "Hasta los huevos de tanto victimismo africano cuando son una plaga que están destruyendo Europa, a la mierda África y sus defensores... que hagan una película drama real de todas las niñas y mujeres que llegan a violar estos parásitos", se puede leer en uno de ellos.

"Volvemos a blanquear la inmigración. Qué puñetera poca vergüenza. Mientras, el 28% de la población española bajo el nivel de pobreza. Cada día muere dos vagabundos españoles en la calle en una esquina olvidados. España vive en la miseria y vosotros trayendo esclavitud 2.0. Queréis ayudarlos, pues ayudarlos en su país. No metáis delincuentes en España. Delincuentes y violadores. Dejad de engañar gente", señala otro de los mensajes que han recibido. La publicación lleva ya más de 21.000 reproducciones y 160 'retuits'.