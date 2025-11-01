Una joven aragonesa que vive en Los Ángeles emociona y mucho con su canción dedicada a Zaragoza: "Necesitaba recordar de dónde vengo”

La música no entiende de fronteras: atraviesa océanos, despierta recuerdos y une a quienes comparten las mismas raíces. Eso es precisamente lo que ha conseguido Mar Giménez, una joven zaragozana afincada en Los Ángeles, con su single "El olor de Zaragoza": una canción que representa la nostalgia a su ciudad y que devuelve la sensación de hogar a quienes la escuchan, aunque estén lejos.

Lo que hoy se ha convertido en banda sonora sentimental de los Pilares, en realidad nació hace tres años, cuando Mar subió a redes sociales un pequeño fragmento de una canción inacabada. “Echo de menos a los míos cada día, pero el Pilar me toca la raíz. Ese tirón fue el que me sentó al piano; grabé un video cortito y lo subí a Instagram”, cuenta la propia autora en una entrevista con Enjoy Zaragoza.

El tema, de poco más de dos minutos y medio, aterrizó en plataformas digitales a principios de octubre y en cuestión de días ha superado miles de reproducciones en plataformas digitales. En términos de producción, el single se enmarca en un estilo musical que mezcla jota aragonesa, castañuelas y un pop alternativo. La letra entera es una declaración de amor a Zaragoza, aunque los versos más reveladores son los siguientes:

"Da igual que cambie de idioma

da igual a dónde me vaya

aunque sea distinto

yo siempre voy a ser maña.



Es mi casa y es mi gente

y aunque ya no viva allí

Zaragoza no está lejos

porque va dentro de mí."

El olor de Zaragoza - Mar Giménez

Gran repercusión local

Además del impacto en streaming, “El olor de Zaragoza” ha tenido eco institucional y cultural: el Ayuntamiento y emisoras locales escribieron interesados a Mar Giménez para preguntar sobre su posible uso en las fiestas y Aragón TV la incorporó en la clausura de sus informativos, lo que ha multiplicado su visibilidad durante los días del Pilar. De la misma forma, varios artesanos locales han creado piezas inspiradas en el tema.

“Escribí esta canción porque necesitaba recordar de dónde vengo”, explica en uno de sus vídeos. La letra, sencilla y cercana, funciona como una carta de amor a la ciudad: evoca puentes, la ribera, la Virgen del Pilar y esa sensación de pertenencia que resiste al cambio de acento o idioma. La fusión de elementos tradicionales con una producción contemporánea ha sido señalada como la clave que explica por qué la canción caló tan rápido entre quienes añoran Aragón desde lejos.

Este no es el primer trabajo de Mar Giménez, sino que es el fruto de años de esfuerzo. La joven estudió en centros de prestigio musical y ha ido labrando una carrera como compositora y productora desde Los Ángeles. Su formación y trayectoria le han permitido colaborar en proyectos internacionales y recibir reconocimientos como becas que han impulsado su carrera. Con “El olor de Zaragoza” firma su proyecto más personal hasta la fecha.