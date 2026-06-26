Hay vida más allá de 'El Rosco': así ha sido la primera semana de 'Pasapalabra' sin su prueba estrella

Pasapalabra se despidió la semana pasada de su prueba más emblemática, El Rosco, y dio la bienvenida a su sustituta, AlaZ. Un cambio obligado tras la confirmación de la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a Atresmedia a cesar la emisión de su prueba final.

Las noticia cayó como un jarro de agua fría en Atresmedia, donde, pese a la incertidumbre inicial, se pusieron manos a la obra para reponerse del golpe. Mientras en Mediaset se hacían con los derechos de El Rosco y anunciaban un nuevo formato que incluirá la prueba, en Atresmedia trabajaban para incorporar una nueva prueba para el concurso.

Porque El Rosco es mucho más que una simple prueba de un concurso de televisión. La emisión de Pasapalabra, cuyo culmen llega con esta prueba, ha sido la piedra angular del éxito que Antena 3 ha cosechado en los últimos cinco años, siendo líder de audiencia de forma prácticamente ininterrumpida.

Junto a El Hormiguero y Antena 3 Noticias, Pasapalabra fue clave en el sorpasso de Antena 3 a Telecinco que se produjo a finales de 2021. No parece casualidad que un año antes la cadena de Mediaset perdiera los derechos de Pasapalabra, pasando a su competidor más directo.

Seis años después, Antena 3 ha perdido los derechos de El Rosco, que no de Pasapalabra, para inaugurar una nueva etapa marcada por la incertidumbre. En la primera semana con AlaZ, los datos de audiencia invitan al optimismo.

La audiencia respalda la apuesta del programa

En su primera semana sin El Rosco, Pasapalabra no ha acusado la ausencia de su prueba más importante. No obstante, hay que tener en cuenta que se está disputando la fase de grupos del Mundial 2026, por lo que muchas miradas están puestas en lo que ocurre allí.

El pasado viernes 19 de junio Antena 3 estrenó AlaZ, la nueva prueba del concurso. Y la acogida del público no pudo ser mejor. El programa firmó un 21,9% de cuota de pantalla media, con casi 1,6 millones de espectadores.

Si se atiende concretamente al tramo de la AlaZ, los datos fueron aún mejores; la nueva prueba de Pasapalabra alcanzó un 26,1% de cuota media, y en su recta final se disparó hasta el 28,3%. Números más que notables que responden a la gran expectación que supo generar Antena 3 entre los espectadores.

Javier, concursante de 'Pasapalabra', prueba suerte en 'AlaZ'

El suflé bajó tras el finde de semana. Pasapalabra firmó un 15,1% de cuota media el pasado lunes. No obstante, volvió a superar el millón y medio de espectadores (1.519.000), pese a que al mismo tiempo se emitía el Argentina - Austria en La 1. Cifras que crecieron hasta el 20% de share y 2.210.000 espectadores con la emisión de AlaZ.

Pasapalabra ha cosechado esta semana un 17,8% de cuota media y 1.463.000 espectadores. Con los datos de audiencia en la mano, queda claro que, tal como ocurría con El Rosco, el programa experimenta una curva ascendente cuando llega la prueba final, promediando un 22,6% de share y 1.967.000 espectadores de media

La conclusión, por lo tanto, es clara: Pasapalabra sigue funcionando a pesar de no poder emitir su prueba estrella; o lo que es lo mismo, al público le ha gustado AlaZ. La nueva prueba ha encajado como un guante en un programa que es historia de la televisión y que, pese al revés que supone la ausencia de El Rosco, ha sabido mantener su esencia.

Así funciona AlaZ

El pasado viernes, Roberto Leal tomó la palabra para explicar a los concursantes y a los espectadores la mecánica de la nueva prueba. El presentador de Pasapalabra apuntó que, mediante una serie de definiciones que empiezan por una determinada letra del abecedario, los concursantes tienen que adivinar "de qué palabra se trata".

De este modo, el concursante que más segundos haya acumulado durante las pruebas podrá decidir si empieza por la A y termina por la Z o a la inversa. Su oponente, por tanto, tendrá que hacer justo lo contrario.

El concursante debe dar con la palabra completando los huecos de cada letra a partir de una definición y la posibilidad de pedir pistas a cambio de perder segundos. En cierto modo, se asemeja más a la mecánica de El Ahorcado ya que puede ver de cuántas letras está formada la palabra que busca.

La nueva prueba es la adaptación de DallAZetA, un formato original de la tele suiza (RSI) que se ha emitido durante varias temporadas. Un formato que garantiza la emoción hasta el final con un duelo que exigirá más de los concursantes y que además los espectadores podrán seguir mejor desde sus casas, gracias a los cambios en el grafismo.