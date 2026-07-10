Comparte un piso de 36 metros cuadrados por 900 euros al mes: "Lujo, lujo, lujo, corred que vuela"

Encontrar una vivienda asequible en Madrid se ha convertido en una misión casi imposible. Ya no solo por lo difícil que es encontrar un alquiler que entre dentro del presupuesto, sino porque cada vez es más frecuente toparse con viviendas diminutas, distribuciones imposibles o anuncios que parecen sacados de un programa de humor. De vez en cuando, alguno de esos inmuebles se vuelve viral porque consigue sorprender incluso a quienes ya creían haberlo visto todo.

Es el caso de un estudio de apenas 36 metros cuadrados en la zona de Nuevos Ministerios que se alquila por 900 euros mensuales y que ha desatado una oleada de comentarios en redes. La encargada de mostrarlo ha sido la creadora de contenido Le Petit Patito, conocida por analizar con humor anuncios de pisos. El vídeo acumula miles de visualizaciones gracias a una vivienda repleta de desniveles, escaleras y espacios difíciles de interpretar a simple vista.

Nada más entrar, el recorrido deja claro que no se trata de un estudio convencional. El acceso da paso a un pequeño descansillo desde el que parten distintos niveles conectados por escaleras de gran pendiente. "Lujo, lujo, lujo", repite irónicamente la mujer durante la visita mientras recorre cada uno de los rincones del inmueble. La nevera aparece situada varios centímetros por debajo del suelo principal, el zapatero se encuentra en otra altura y la cocina queda elevada respecto al resto de la estancia.

Una distribución compleja

Uno de los aspectos que más llama la atención es la compleja distribución. La propia tiktoker reconoce que resulta complicado hacerse una idea del plano y termina dibujándolo para explicar cómo se conectan las distintas zonas de la vivienda. Entre ellas aparece un pequeño espacio destinado al teletrabajo bajo un altillo, un patio interior donde apenas cabe una mesa de bistró y un vestidor desde el que se accede al dormitorio mediante una escalera de caracol.

En la habitación, un colchón de gran grosor ocupa buena parte del espacio hasta el punto de tapar parcialmente la ventana, mientras que la altura libre varía tanto según la zona que la creadora bromea asegurando que "el sitio más idóneo para Jacob Elordi va a ser aquí porque es donde va a tener más altura libre". En cuanto al baño, el inodoro está orientado directamente hacia la puerta y la ducha incorpora función de hidromasaje.

Pagar 900 euros al mes por un estudio interior de 36 metros cuadrados vuelve a poner sobre la mesa la tensión que vive el mercado del alquiler en Madrid, donde la escasez de oferta y la elevada demanda continúan empujando los precios al alza. “Corred que vuela”, termina diciendo la creadora al final del vídeo, una frase que resume el desconcierto de muchos usuarios tras descubrir el inmueble.