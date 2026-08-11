David de la Iglesia, fotógrafo de eventos, pone el 'foco' en el eclipse con un consejo que podría parecer obvio, pero no lo es

España ya mira al cielo contando las horas para el histórico eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto. Más de un siglo después de que nuestro país presenciase un evento astronómico similar, buena parte de la geografía peninsular disfrutará de un espectáculo visual.

El disfrute irá acompañados en muchos casos un 'extra' económico en forma de reservas de hotel, restaurantes y transporte en zonas, la mayoría de ellas, pertenecientes a la llamada 'España vaciada'. Siempre y cuando cuenten con unas gafas homologadas para protegerse.

Si a estas alturas no tienes tus gafas de eclipse, mal asunto. Conviene extremar las precauciones y no mirar directamente al sol durante el eclipse, ya que las lesiones oculares podrían ser severas.

Para los que sí las tienen, aún así toca extremar la precaución y seguir las indicaciones de las autoridades y los profesionales. Es el caso de David de la Iglesia (@DIVCreativo en X), un conocido fotógrafo de eventos que ha querido dejar un consejo para todos los amantes de la astronomía por un día.

"IMPORTANTE: Las gafas para ver el eclipse no son para estar mirando al sol una hora y media. Se recomienda hacer tandas de 20 - 30 SEGUNDOS máximo y descansar la vista un minutito aún con las gafas puestas y sin mirar al sol. TENED CUIDADO SOBRE TODO CON LOS PEQUES, POR FAVOR", escribe en un mensaje en X que se ha viralizado en cuestión de horas.

El consejo parece obvio, pero no lo es tanto. Porque tener gafas no implica poder estar mirando constantemente al Sol y tanto el fotógrafo especializado en naturaleza como las autoridades sanitarias recalcan la necesidad de hacer pausas constantemente.

Los riesgos reales de un eclipse los conoce en su cuerpo la exdiputada de Ciudadanos Mercedes López Romero. La que fuera parlamentaria andaluza padece una ceguera del 90% por haber mirado fijamente un eclipse cuando era niña. De aquella experiencia fatal le surge hoy una llamada a la máxima cautela, hasta el punto de que aconseja evitar el eclipse, directamente.

"Me da miedo ver que la gente va a ver el eclipse con niños y todo; no son conscientes del peligro que supone; me da miedo ver cómo la gente piensa aprovechar estas vacaciones, que se ponen en carretera y todo para mirar el eclipse", admite Mercedes López.