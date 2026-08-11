Jesús Cintora se prepara para saltar a las mañanas de TVE: "Van a pasar un montón de cosas"

El baile de sillas en TVE llevará a Jesús Cintora a las mañanas de TVE. El periodista soriano deja Malas lenguas para conducir Mañaneros 360 junto a Adela González, sustituyendo así a Javier Ruiz, que se marcha a La Séptima.

Aunque todavía está disfrutando de sus vacaciones de verano, Jesús Cintora se ha pasado por La 1 este martes para comentar su fichaje por el programa matinal. Una primera toma de contacto entre el periodista y los espectadores, y con la propia Adela González.

"Estamos preparados para recibir a un nuevo mañanero que se llama Jesús Cintora. ¡Bienvenido, mañanero!", le dijo la presentadora a Cintora. "¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludaros", respondió el comunicador, que afronta esta nueva etapa profesional en la cadena pública.

Durante la conversación, González le recordó que el nuevo horario implicará madrugar incluso más de lo que ya hacía en su anterior proyecto. Un pequeño inconveniente que no parece preocupar a Cintora, pues aseguró encarar el reto con ilusión y con ganas de incorporarse a un equipo que calificó de "fantástico".

"Haciendo servicio público con rigor"

"Es una etapa nueva, ilusionante y con muchas ganas de incorporarnos a un programa que tiene un equipo tan fantástico, de acompañarte, Adela, y de contar lo que ocurre por la mañana", explicó.

El periodista también avanzó cuál será el espíritu con el que pretende afrontar esta nueva responsabilidad en TVE. Según señaló, el objetivo pasa por combinar información y entretenimiento sin perder de vista el rigor y la vocación de servicio público.

"Intentaremos contarlas haciendo servicio público, con rigor, con entretenimiento, sonreír, ponernos serios cuando sea menester y acompañar a la gente que nos ve", afirmó, destacando además el crecimiento de la audiencia del formato.

Adela González, por su parte, quiso transmitirle cómo se vive el vertiginoso ritmo de la televisión matinal. "La mañana es 'pam, pam, directo, directo'. Es una locura", comentó entre risas, antes de asegurar que ambos formarán un buen tándem frente a las cámaras.