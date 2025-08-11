Demi Lovato se une a los Jonas Brothers para revivir un clásico de 'Camp Rock' y las redes estallan: "¡Esto es real!"

La nueva gira internacional de los Jonas Brothers, Jonas20, ha dado el pistoletazo de salida por todo lo alto. Este domingo 10 de agosto, el grupo musical ha celebrado su primer concierto en la ciudad estadounidense de Nueva Jersey (EEUU), y, para sorpresa de sus fans, Demi Lovato ha sido la invitada de la noche, cantando uno de los temas más icónicos de Camp Rock, This is Me.

Esta canción ha pasado a la historia como uno de los himnos de la ex cadena televisiva Disney Channel, quedando registrada en la memoria colectiva de toda una generación. En la película en cuestión, donde tanto el grupo musical y la cantante se hicieron populares, los protagonistas se envuelven en una historia de amor y la canción, el momento más importante de la relación. Sólo en Spotify, el tema cuenta con más de 200 millones de visualizaciones.

La propia Lovato ha compartido en sus redes sociales el histórico momento en un vídeo que ha sido rápidamente comentado por sus más acérrimos fans. En el post, que ha alcanzado más de dos millones de Me Gusta, se puede ver tanto a Joe Jonas, el vocalista del grupo, y a la cantante en pleno concierto. Finalmente, ambos se envuelven en un largo abrazo mientras su público les dedica una larga ovación.

Muchos de los seguidores se han animado a comentar el momento. "Esto no estaba en mi cartón de Bingo", dice sorprendida una internauta. "El momento más importante de mi vida", asegura otro. "Estoy soñando, o esto es real".

En la red social X (antes Twitter), muchos también han querido compartir sus emociones. "Este encuentro ha restaurado mi fe en la humanidad", asevera un tuitero. "¿Esto significa que habrá Camp Rock 3", cuestiona otro en referencia a los rumores de que podría estrenarse una nueva película de la saga. "Esta es la pura nostalgia de Disney. Parece que volvemos a 2008 otra vez".