El auge del kpop genera un insólito desafío en Corea del Sur: faltan estadios enormes para acoger a sus estrellas, que "no tienen a dónde ir"

El país que exportó el K-pop al mundo tiene ahora un problema inesperado. No tiene dónde meterlo.

Corea del Sur, convertida en una potencia cultural global gracias a su industria musical, se enfrenta a una paradoja cada vez más evidente: sus estrellas llenan estadios en todo el planeta… pero en casa no hay suficientes recintos para acogerlas.

El éxito que desborda

La imagen es casi simbólica. BTS arrancó su última gira en un estadio de fútbol sin techo, antiguo, alejado del centro de Seúl y que durante años acumuló pérdidas.

Hoy es uno de los recintos más codiciados del país.

"Nos dicen que somos su única opción", reconocen desde la gestión del estadio de Goyang, con capacidad para 40.000 personas. El mensaje es claro: no hay alternativas.

Y eso, en una industria que mueve miles de millones, empieza a ser un problema serio.

Una industria sin espacio

El K-pop vive su mejor momento. Solo el año pasado, la venta de entradas para conciertos en Corea del Sur alcanzó cifras récord, superando los 1.200 millones de dólares. La demanda se ha disparado. También el interés de artistas internacionales por actuar en el país.

Pero la infraestructura no ha seguido el ritmo.

Faltan grandes recintos. Faltan espacios pensados para conciertos masivos. Y los pocos que hay están saturados, en obras o directamente no cumplen las condiciones necesarias.

Proyectos que nunca llegan

El caso más llamativo es el de la gran arena que Corea del Sur lleva más de una década intentando construir.

Un proyecto millonario, pensado como epicentro cultural, que ha encadenado retrasos, problemas legales, escándalos políticos y bloqueos administrativos.

Hoy sigue sin terminar. Y no lo estará, como pronto, hasta 2030. Mientras tanto, la industria sobrevive como puede, adaptando estadios deportivos o recurriendo a recintos más pequeños que no cubren la demanda real.

Fans que pagan el precio

El impacto no es solo para los artistas. También lo sufren los fans.

Entradas que se agotan en minutos, reventa disparada y precios que se multiplican. En algunos casos, los seguidores llegan a pagar hasta cuatro veces el precio original simplemente porque el recinto no tiene capacidad suficiente.

A eso se suma la experiencia: estadios lejanos, mal conectados o sin condiciones óptimas para conciertos. El resultado es un fenómeno global… con limitaciones muy locales.

Estrellas que pasan de largo

La falta de grandes venues no solo afecta al K-pop.

También ha provocado que grandes artistas internacionales eviten Corea del Sur en sus giras. Figuras como Adele o Madonna ya lo hicieron en su día, y más recientemente Taylor Swift optó por Tokio en lugar de Seúl.

No por falta de público. Sino por falta de espacio.

Un problema de éxito

El contraste es evidente. Corea del Sur ha conseguido lo más difícil: crear una industria cultural global, influyente y rentable.

Pero ahora se enfrenta a un cuello de botella inesperado. El éxito ha ido más rápido que las infraestructuras.

Y mientras no se resuelva, sus estrellas seguirán brillando… pero muchas veces lejos de casa.