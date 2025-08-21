El aviso del 112 sobre las plantas que rodean muchas casas: "Favorecen la propagación del fuego"

Bomberos en labores de extinción del incendio de Tres Cantos el 12 de agosto de 2025.

El 112 de la Comunidad de Madrid ha avisado en sus redes sociales acerca de un tipo de planta muy frecuente alrededor de algunas casas, sobre todo chalets o fincas, que favorecen la propagación del fuego: las arizónicas.

"Son plantas resinosas y extremadamente inflamables", explican en la publicación.

Lo que aconsejan en su lugar es optar por plantas "más resistentes, como el madroño o el boj".

Precisamente, en las labores de extinción del incendio de Tres Cantos (Madrid) el 12 de agosto un bombero explicó a El HuffPost que las arizónicas o la hiedra, por ejemplo, "hace una combustión muy grande".

En otra entrevista, el experto en incendios forestales Federico Grillo precisó que "los incendios se están metiendo directamente en las zonas de viviendas, con jardinería que copia un modelo que no es adecuado, como el de los chalés rodeados de cipreses, de setos, de arizónica, que son altamente combustibles".