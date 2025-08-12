Federico Grillo, experto en incendios forestales: "Por cada euro que inviertes en prevención, reduces 100 en la factura de la extinción"

Un brigadista ante una lengua de fuego procedente del Incendio forestal que afecta a Puercas (Zamora), en la Sierra de la Culebra, este martes.

España se quema. Este, que parece ser el titular de todos los veranos, se queda corto para lo que se está viviendo en las últimas horas, con decenas de incendios activos —algunos de los principales, los de Ourense, Zamora, Tres Cantos (Madrid), Tarifa (Cádiz) o Las Médulas (León)—, que han obligado a evacuar a miles de personas, a desplegar a la Unidad Militar de Emergencias en varias comunidades y a que Interior declare la fase de preemergencia.

Sólo un dato: a fecha de 3 de agosto en España ya habían ardido en lo que va de año 39.155 hectáreas, un 9% más que el año anterior a esa misma altura del año. Ahí no estaban sumadas todas las que se han quemado y las que siguen ardiendo.

El fuego se ha encontrado con condiciones idóneas, espoleadas por la ola de calor, para propagarse, como explica telefónicamente a El HuffPost Federico Grillo, experto en incendios forestales y vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.

Como recalca durante la charla, cada vez hay más medios para luchar contra el fuego y "los operativos españoles son de lo mejorcito que hay en Europa", pero "lo que falta es invertir realmente en la prevención para solucionar el problema de origen".

Se están produciendo muchos incendios en distintos lugares de España. ¿Esto puede entrar dentro de la normalidad o está pasando algo distinto a otros veranos?

No, es algo totalmente excepcional. Digamos que las condiciones son perfectas para que caminen los incendios. Tenemos una primavera que ha sido lluviosa, con mucha vegetación, sobre todo pastizales, que generan continuidad y los incendios pues no tienen tanto cortafuego. La carretera, la las zonas urbanas... se convierten en freno, pero claro, al haber tanta vegetación, corre mucho más. Por otro lado, a las condiciones actuales de aire muy seco se suman temperaturas superaltas y un viento fuerte, y encima cambiante, que es uno de los motores de estos incendios, como en Tres Cantos o en León. Cada vez que hay un cambio de viento el incendio digamos que se recoloca y se equilibra y va corriendo si tiene sobre todo continuidad de vegetación.

Tiene un fuerte papel el calor y, por tanto, ¿también el cambio climático?

El cambio climático lo estamos notando. Ya es una realidad que tenemos cada vez episodios de olas de calor más largos e intensos, que las lluvias se concentran en pocos días del año. Esto es una realidad que evidentemente se traduce en que toda la vegetación está más estresada. Todo arde mucho mejor y da como resultado lo que estamos viendo.

Por tu experiencia, ¿en la prevención se está fallando en algo?

El capítulo de extinción se ha aumentado: tras cada gran incendio, los operativos se refuerzan, tenemos cada vez más medios aéreos, más bomberos... Antes era muy precario en verano, ahora los operativos poco a poco se van reforzando. Y lo que falta es invertir realmente en la prevención de incendios para solucionar el problema de origen.

Calculamos que haría falta invertir para trabajar sobre un 1% de lo que sería todo lo que es lo que arde haciendo un trabajo selvícola de limpieza de sobre la vegetación, que eso equivaldría aproximadamente unos 1.000 millones al año en España. Podríamos reticular y generar áreas que frenen el avance de los incendios y que no se hagan grandes, que se queden cada vez más pequeños. Evitarlos es imposible, porque hay desde rayos hasta pequeños fallos que comete la población, pequeñas negligencias, también los hay intencionados, pero el problema no es solamente la chispa que lo origina, sino que estructuralmente nuestras masas forestales han ido aumentando con el paso de los años.

Se ha aumentado muchísimo la superficie forestal por un cambio de uso: antes todo el mundo dependía un poco de la de la agricultura, de la ganadería, del sector primario, y esto se ha reducido muchísimo. El bosque quiere recuperar lo que era suyo antiguamente y el resultado es que lo estamos viendo ahora.

La despoblación y el cambio a una vida más urbana es entonces otro factor que interviene...

Sí. Los grandes incendios son el resultado de una sociedad más moderna. Ha habido un éxodo de las zonas rurales hacia las ciudades buscando una vida mejor y el campo se ha ido vaciando, que es lo que vemos en estas zonas de León, de Zamora, que hay muy poca población e incluso cuesta a veces cubrir los servicios de contratación de personal de incendios.

¿La prevención de los incendios es algo de todo el año? ¿Es algo de lo que tengamos que estar preocupándonos activamente en invierno?

Sí. Calculamos que por cada euro que inviertes en prevención, reduces 100 en la factura luego de la extinción, no solamente el gasto de bomberos, sino todos los daños que vienen aparejados. Hay que invertir muchísimo dinero para recuperar la zona, para indemnizar a las personas que lo han perdido todo. La prevención es la clave e invertir un poco más en empresas que se anclen en el territorio para que haya una estabilidad para trabajos de limpieza, de preparación de áreas cortafuegos y demás.

Es importante que se vaya teniendo una visión de que el bosque no es algo que queda lejos. Ya los bosques, las praderas, las zonas de matorrales se están metiendo en los pueblos. Lo vemos en Madrid: un ejemplo claro, Tres Cantos, o el anterior que tuvimos a principio de verano en la zona suroeste de la Comunidad. Los incendios se están metiendo directamente en las zonas de viviendas, con jardinería que copia un modelo que no es adecuado, como el de los chalés rodeados de cipreses, de setos, de arizónica, que son altamente combustibles y que nos generan un problema. Cuando se genera el incendio, se despliega una serie de personal, se genera un plan de operaciones. Normalmente se trabaja de una forma ordenada por temas de seguridad para el propio personal. Bueno, cuando entramos en interfaz, todos esos medios que deberían de estar trabajando en el incendio, pues se dedican sobre todo a las viviendas. Si nadie ataja el incendio, se hace grande y afecta luego a más viviendas, con lo que colapsa el sistema. Si nos vamos al incendio y trabajamos para intentar que no se haga grande, pues abandonando las viviendas, ahí incumpliríamos una norma básica de Protección Civil, que es la vida humana. Nos vemos obligadísimos a trabajar para defender viviendas que deberían de estar limpias por los propietarios.

¿Hay medidas en el después, cuando ya se ha quemado el terreno, que se podrían estar tomando y mejorarían la situación?

Después de un incendio la inversión es necesaria, sobre todo para no perder el suelo. Si perdemos el suelo ya el potencial para tener un nuevo bosque se pierde muchísimo. En muchos casos se hace un estudio según se acaba el incendio, para ver qué zonas se pueden recuperar. Un pastizal se recupera muy fácil. En las zonas de matorral, en principio, con poco ya podemos hacer bastante, pero luego las zonas arbolados, sobre todo bosques ya antiguos, pues el daño es tremendo y cuesta muchísimo dinero y tiempo, sobre todo, que se vuelva a recuperar lo que había. Entonces, hay una parte que se va al operativo de extinción, hay una parte que se va a la restauración de los zonas incendiadas y hay una técnica muy, muy depurada en la ingeniería detrás de todo esto, pero vemos que en la parte de preparar el territorio, de tener las viviendas alrededor limpias, se tiene que repartir la carga entre las administraciones.

En todas esas masas se tiene que ir creando toda una red de corte de fuegos o áreas de baja carga de combustible, pero hay una parte de alrededor de los pueblos que toca las administraciones municipales y que toca a los propietarios.

Ahí tenemos muchísimo por hacer, que está esto todavía está en pañales. La población piensa ‘yo pago unos impuestos, tengo un servicio de bomberos, cuando hay incendio que vengan y lo apaguen’. Y la realidad es que estamos ante una situación de incendios que entran en lo que llamamos ‘fuera de capacidad de extinción’, que significa que no hay técnica, no hay medio para detener tsunamis de fuego, tormentas de fuego con longitudes de llama de 20, 40 o 50 metros como se están registrando en la actualidad, con nubes convectivas que levantan cenizas a grandes alturas y que las desplazan a kilómetros y generan incendios secundarios.

¿Hay algún sitio o zona de España que lo esté haciendo especialmente bien en cuanto a incendios y que pueda ser un ejemplo?

Hay muchísimas cosas que se están haciendo en muchos lados y casi todos los operativos tienen cosas brillantes, pero la solución definitiva de incendio cero y daño cero no la tiene absolutamente nadie. Vemos los americanos con los presupuestos que manejan y la cantidad de medios que manejan y tienen unos problemas tremendos. Al concepto que tenemos que entender nosotros le llamamos la paradoja del bombero: cuanto más bueno eres apagando incendios, peores incendios tienes. Esto es como resultado de una carga progresiva de la vegetación. Crece, se muere en verano una parte de ella como esos pastizales. Se estresan los bosques, se estresan las masas de matorrales y cuando arden digamos que se pone a cero el contador. La única manera de que eso se reduzca es con la pudrición y no tenemos las condiciones para que pudra más rápido de lo que lo que lo que está haciendo y entonces se acumula.

Como se van generando incendios, veremos medios y los medios los apaga en fase conato. En los días de verano normal, se apaga todo y tenemos un una capacidad de extinción muy muy alta. De hecho, los operativos españoles son de lo mejorcito que hay en Europa, los referentes a nivel europeo. De manera histórica hemos estado ahí siempre apagando y tenemos un unas unidades muy, muy profesionales, con una alta capacidad de extinción, pero en los días malos esos episodios muy malos pues se te desborda el sistema y no eres capaz porque estás fuera de capacidad de extinción. Y la capacidad de extinción, en este caso, es el resultado del éxito de muchos años, y ahora lo pagamos en forma de grandes incendios, que es el gran miedo que tenemos todos, las superficies superiores a 500 hectáreas. Y me gustaría hacer un apunte...

Adelante...

Ahora mismo una de las cosas que observo es que hay una gran enfado de la población. Es lógico, cuando estamos en una situación de tragedia, pues hay un cabreo general. Y yo sé de buena tinta que los operativos ahora mismo lo están dando todo. El personal está con turnos durante muchos días, está todo el mundo agotado y además como muy desanimados porque bueno, a nadie le gusta darlo todo y sentir esa crítica. Los operativos hacen lo máximo posible y lo dan todo y yo creo que ahora es el momento de darles apoyo y agradecerles el esfuerzo tan grande que están haciendo porque son realmente los grandes héroes de toda esta historia.

Y muchos van voluntarios, además.

Muchos están fuera de su horario de trabajo y se presentan al servicio. Aparte, todo lo que rodea el operativo no solamente son los bomberos, sino también hay una parte de Protección Civil, una parte de fuerzas de seguridad y una parte incluso de restablecimiento de los servicios de carreteras, eléctricas, servicios de abastecimiento de agua.