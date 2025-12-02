El papel de los reyes Felipe y Letizia en la exposición de la reina Victoria Eugenia: "No hemos querido abusar de su generosidad"

Los reyes Felipe y Letizia en la inauguración de la exposición de la reina Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales.

La corona necesita la labor de Patrimonio Nacional, que apoya a la Jefatura del Estado para la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen. Además, esta institución pone a disposición de los ciudadanos el patrimonio histórico-artístico a través de su uso con fines culturales, científicos y docentes.

Gestiona los Reales Sitios y presume con orgullo de la Galería de las Colecciones Reales, un museo situado junto a la Catedral de la Almudena y el Palacio Real de Madrid que fue inaugurado en junio de 2023.

Retratos de Alfonso XIII y Victoria Eugenia y el manto de terciopelo y armiño de Ena en la exposición de la reina Victoria Eugenia. Patrimonio Nacional

Desde entonces han pasado por la planta -3 una serie de exposiciones temporales, pero ninguna como la que puede ver entre el 3 de diciembre de 2025 y el 5 de abril de 2026 y que está dedicada a Victoria Eugenia de Battenberg, esposa del rey Alfonso XIII, abuela de Juan Carlos, bisabuela de Felipe VI y madrina de los dos.

Esta muestra, que como ha expresado el director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, "'Victoria Eugenia' es la primera de las exposiciones que Patrimonio Nacional dedica a una reina y también la primera de las exposiciones que se dedican a esta figura tan singular".

El director de la Galería de las Colecciones Reales, Victor Cageao, y las comisarias Arantxa Domingo y Reyes Utrera en la exposición de Victoria Eugenia. Patrimonio Nacional

A través de 350 piezas provenientes de Patrimonio Nacional y de prestadores nacionales e internacionales que incluyen retratos, documentos de prensa, objetos que le pertenecieron o que utilizó, joyas como la tiara de la Flor de Lis o cartas tan íntimas como las que escribió a Alfonso XIII durante su breve noviazgo, se quiere dar a conocer la figura de la reina Victoria Eugenia, de Ena, como era conocida en familia, un personaje fundamental para la familia real española que necesitaba ser recordado con rigor.

Se podría haber realizado esta exposición sin el apoyo expreso de la casa real, pero teniendo en cuenta que Ena fue reina de España, que el actual rey es su bisnieto y ahijado, y que además la primera y única visita de Victoria Eugenia al país en el que vivió durante 25 años fue para el bautizo de Felipe VI, qué mejor que ofrecer un papel a los reyes Felipe y Letizia en esta muestra.

Recreación de la habitación de la reina Victoria Eugenia en la exposición sobre Ena en la Galería de las Colecciones Reales. Patrimonio Nacional

Y ese papel ha sido variado. Para empezar, viendo la muestra destaca una pieza que brilla sobre todas las demás. Se encuentra en la galería de retratos y es nada más y nada menos que la Tiara de la Flor de Lis, o la diadema, como se encargan de apuntar el director de la Galería y las comisarias. La joya fue un encargo de Alfonso XIII a la joyería Ansonera como regalo nupcial para Victoria Eugenia, destaca por sus tres flores de lis, símbolo de los Borbones, hechos de diamantes, y verla tan de cerca es realmente increíble.

La tiara pertenece a las joyas de pasar de las reinas de España y ha sido lucida también por la reina Sofía y posteriormente por la reina Letizia. La propiedad es de Felipe VI y el usufructo de doña Letizia, y si la diadema está ahí es porque los reyes han querido.

La tiara de la Flor de Lis en la exposición de la reina Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales. Patrimonio Nacional

Sobre ello preguntamos a Reyes Utrera, conservadora de la colección de Fotografía Histórica de Patrimonio Nacional y comisaria de esta muestra junto con Arantxa Domingo, que confirmó que el equipo de exposiciones se puso en contacto con casa real y "dado que los reyes han patrocinado esta exposición no han puesto ningún problema en que se expusiera. Tampoco hemos querido abusar de su generosidad y con una pieza, la pieza más emblemática del joyero, nos hemos conformado porque nos parecía suficiente. No se pidieron más, solamente esta".

No hay más joyas de pasar, pero sí más participación de los reyes. El director de la Galería de las Colecciones Reales señaló que hay una publicación prologada por el rey. Se trata de un monográfico sobre la reina Victoria Eugenia lanzado al hilo de la exposición sobre su figura "donde se recopilan 13 artículos que nos ayudan a entender esa huella de Victoria Eugenia en las colecciones reales y distintos aspectos de su vida". Felipe VI quiso tener una importante aportación también aquí.

Los reyes Felipe y Letizia en la exposición de Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales. Chema Clares

Y como bien indicó una de las comisarias, los reyes apadrinaron la exposición y presidieron su inauguración el martes 2 de diciembre de 2025, en la víspera de la apertura al público general. Don Felipe y Doña Letizia recorrieron los 1000 metros cuadrados de exposición, escucharon las explicaciones del director del museo, se interesaron por los libros que pertenecieron a Ena, se fijaron en los retratos, por supuesto en la tiara de la Flor de Lis, que en los últimos años ha sido visto posada sobre la cabeza de la reina Letizia en cenas de gala, en el coche de caoba que llevó a Ena el día de su boda del ministerio de Marina, donde se vistió, a Los Jerónimos, donde se casó con Alfonso XIII y se convirtió en su esposa y en la reina de España.

Los reyes fueron pasando así por ocho estancias. La primera de ellas son 'Los años británicos', es decir, su infancia y adolescencia en la corte de Reino Unido, le siguen 'La boda trágica', por el atentado contra los reyes el día de su enlace en el que ellos salieron ilesos, pero en el que fueron asesinadas 28 personas, Victoria Eugenia de cerca, con una recreación de sus estancias privadas, 'Madre comprometida', donde se destaca su papel como madre y continuadora de la línea dinástica, la 'Galería de Retratos', 'Su Majestad la reina', que muestra su labor institucional, 'Una soberana al servicio del pueblo', que detalla el papel que creó como reina consorte con proyectos filantrópicos en salud y educación, y finalmente 'Adiós a la reina', centrado en su exilio y en su fallecimiento.

Retrato de la reina Victoria y Eugenia y foto de Felipe VI en brazos de Ena en la exposición de la reina Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales. Guillermo Álvarez

Ahí pudo verse Felipe VI con su bisabuela cogiéndole en brazos en una foto de su bautizo, celebrado el 8 de febrero de 1968 en La Zarzuela. Fue su última visita a España. Ena murió en Lausanne, donde vivía desde 1942, el 15 de abril de 1969.

¿Quedaron encantados los reyes Felipe y Letizia? No han expresado públicamente lo que piensan de la exposición, pero parece que sí, que les ha gustado esta muestra que pone en valor la figura de una antepasada, de una reina consorte que cambió lo que se esperaba de la esposa de un monarca. Quizá algún día, en mucho tiempo, sean ellos los protagonistas de una exposición así.