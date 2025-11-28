Los homenajes de Letizia a la reina Victoria Eugenia en un momento de 'boom' para Ena: los evidentes y otro que no lo es tanto

La reina Letizia con la tiara Cartier y los pendientes de chatones en la cena de gala al presidente de Alemania en el Palacio Real.

Victoria Eugenia de Battenberg llegó de la corte británica a la española al casarse con Alfonso XIII el 31 de mayo de 1906. Se convirtió en la reina de España y fue madre de Juan de Borbón, el pretendiente que nunca reinó, abuela y madrina de Juan Carlos I y bisabuela y también madrina de Felipe VI. Falleció el 15 de abril de 1969 a los 81 años, dejando a sus herederos numerosas joyas. Fue una gran amante de ellas, atesorando una colección que dividió entre sus descendientes y legando también algunas piezas para las reinas de España. Estas son las llamadas joyas de pasar que tienen que ir de reina en reina, término que acuñó la condesa de Barcelona, nuera de Ena.

Letizia no es especialmente fan de las joyas y prefiere la sencillez, aunque no se quitaba un anillo de Karen Hallam que ahora presta a la infanta Sofía y suele llevar otro de Coreterno con una inscripción en italiano que dice 'El amor todo lo mueve'. Sin embargo, hay momentos en los que tiene que enjoyarse porque la ocasión lo merece, y es principalmente en las visitas de Estado.

La reina Letizia, este miércoles en el palacio real con la tiara Cartier GTRES

Después de dos años de sequía, el otoño vino intenso y el Palacio Real se abrió en dos ocasiones para las cenas de gala. Primero fue a principios de noviembre en honor al sultán de Omán. Ahí llevó la tiara de María Cristina, diadema que no tiene que ver con Victoria Eugenia porque la madre de Alfonso XIII se la dejó a su hijo, que años después se la regaló a su nuera, la condesa de Barcelona. Al morir, el rey Juan Carlos llegó a un acuerdo con sus hermanas Pilar y Margarita, consiguiendo una valiosa joya para las reinas de España.

A finales de mes, la visita de Estado del presidente de Alemania logró que la reina portase otra tiara, siendo esta vez sí un completo homenaje a la reina Victoria Eugenia con la tiara Cartier, un regalo de Alfonso XIII a su esposa donde destacaban las perlas.

La reina Letizia con un vestido negro de Carolina Herrera, la tiara Cartier los pendientes de chatones y su anillo de Coreterno en la cena de gala en honor al presidente de Alemania en el Palacio Real. Getty Images

Se pidió a Ansorena colocar unas esmeraldas que fueron de Eugenia de Montijo, madrina de Ena, y que la consorte lució con orgullo durante muchos años. Pero aunque le tenía mucho cariño, durante su exilio se deshizo de las esmeraldas y se volvieron a colocar las perlas salvo la principal y de mayor valor. Victoria Eugenia se la legó a su hija, la infanta María Cristina, esta tiara, pero el rey Juan Carlos se la compró a su tía para que pudiera ser utilizada por las reinas de España.

Así, doña Letizia hizo este homenaje a la tatarabuela de sus hijas con la tiara, pero también con los valiosos pendientes de chatones, estos sí directamente legados a las reinas de España, y que son las piezas que más ha utilizado la consorte de Felipe VI.

Felipe VI y la reina Letizia con una de las pulseras gemelas en la recepción en su honor ofrecida por el presidente y la primera dama de Alemania por su visita de Estado a España. Casa de S.M. El Rey / Jose Jimenez

Al día siguiente hubo más. No era momento de tiaras porque se trataba de la habitual recepción con la que los visitantes agradecen a los anfitriones su hospitalidad. Para esta cita que Frank-Walter Steinmeier y Elke Büdenbender ofrecieron a los reyes en la residencia de la Embajada de Alemania en Madrid, la reina realizó otro guiño a Ena con una de las llamadas pulseras gemelas.

Estas joyas provienen de una corona de Cartier que a Victoria Eugenia le parecía incómoda y que se convirtió en dos preciosas pulseras gemelas. Para la ocasión, Letizia se puso una de ellas. Si bien no tiene predilección por las pulseras, las gemelas son especiales para ella.

Hasta aquí los homenajes evidentes, pero hubo uno más. El usuario de X @MrDiegolito se fijó en un detalle con el vestido que lució la reina en la cena de gala en honor al presidente y la primera dama de Alemania. Letizia acertó con un vestido negro de cuerpo ajustado, cuello cuadrado y escote en pico en la parte posterior, con mangas salpicadas de pedrería a juego. El traje llamó la atención por su elegancia y belleza, pero lo que captó el interés del citado usuario es que se parecía en el corte al que llevó la reina Victoria Eugenia en el retrató que le pintó Joaquín Sorolla en 1918 y que se encuentra en el Salón Rojo del Palacio de Viana de Córdoba.

Una serie y una exposición sobre Ena

No sabemos si ese guiño fue real o una simple coincidencia en un momento de boom de Victoria Eugenia. Si bien su recuerdo todavía es cercano, no es tampoco el miembro de la familia real más conocido. Sin embargo, los homenajes de Letizia, muy habituales por otro lado por el portentoso joyero que dejó Ena como legado, llegaron cuando se estrenó la serie sobre su vida. Se trata de una ficción de seis capítulos estrenada el 24 de noviembre de 2025 en La 1 que repasa la agridulce vida de la reina Victoria Eugenia adaptando el libro Ena de Pilar Eyre.

La reina Victoria Eugenia con la tiara de la Flor de Lis, un regalo de Alfonso XIII por su boda. Universal Images Group via Getty

A la serie creada por Javier Olivares y protagonizada por Kimberly Tell en el papel de Ena, Joan Amargós como Alfonso XIII y Elvira Mínguez como la reina María Cristina se une una exposición temporal sobre Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales que inauguran el 2 de diciembre de 2025 Felipe y Letizia. Esta gran muestra se puede ver hasta el 5 de abril de 2026 y hace un recorrido cronológico y temático por la vida y obra de Victoria Eugenia de Battenberg.

Uno de los grandes atractivos de la muestra es la tiara de la Flor de Lis, la joya que Alfonso XIII regaló a Victoria Eugenia con motivo de su boda y que ella lució aquel trágico día de mayo de 1906 en el que se dieron el 'sí, quiero' y sufrieron un atentado del que salieron ilesos, pero en el que 23 personas fueron asesinadas y un centenar resultaron heridas. Esta joya se suele ver colocada en la cabeza de la reina Letizia en las cenas de gala. Ahora, gracias a la cesión temporal de los reyes, por fin llega la posibilidad de poder contemplarla de cerca.