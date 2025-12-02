El conjunto solidario con el que Letizia vuelve a dejar claro su apoyo a las víctimas de explotación sexual 

Los reyes han inaugurado este martes la exposición sobre la reina Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales y había expectación por si Letizia rescataba alguna de las joyas del lote de pasar de la bisabuela de Felipe VI para homenajearla. No ha sido así, pero la reina, que colaboró junto a su marido para ceder la tiara Flor de Lis durante la muestra, ha estrenado un conjunto cargado de significado.

Se trata de un traje de chaqueta y falda de tweed en blanco y negro al más puro estilo Chanel que forma parte de la colección cápsula Alma by Apramp, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.

La colección es fruto de una colaboración de la firma Coosy, conocida por sus diseños para eventos o invitadas de boda, y las mujeres del taller de Apramp en la calle Ballesta de Madrid. La alianza también ha permitido a la asociación, que trabaja para que las mujeres víctimas de explotación sexual puedan retomar su vida, reabrir su Tienda Solidaria tras una renovación completa del espacio.

El traje de tweed de la reina Letizia GTRES

De hecho, en el escaparate de la reapertura se podía ver en traje de tweed que ha llevado este martes la reina y que ha combinado con unos salones negros de tacón bajo de Magrit y un bolso a juego de Carolina Herrera. Además, Letizia ha reutilizado unos pendientes de perlas y diamantes para la ocasión.

La elección de este traje no es casual ya que los reyes han añadido un acto de última hora a su agenda y se reunirán esta tarde, concretamente a las 15 horas, con un grupo de mujeres supervivientes de trata que se han formado en gastronomía gracias a una colaboración de APRAMP con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El apoyo constante de Letizia a la asociación

La relación de la reina Letizia con APRAMP no es nueva y la consorte ya ha mostrado su apoyo al trabajo de la asociación eligiendo varias de sus prendas a lo largo de los años. En junio de 2021 apostó por un vestido gris de la colección LIBRE, elaborado por varias supervivientes de trata en colaboración con el diseñador Ulises Mérida.

La reina Letizia observando la chaqueta elaborada por las mujeres de APRAMP en enero de 2024 GTRES

En enero de 2024, la reina visitó las instalaciones de la asociación y se dejó ver observando una de las chaquetas de tweed del taller, de la que se quedó prendada y utilizó varios meses después, en marzo. En concreto, se trataba de una chaqueta roja con botones dorados que Letizia combinó con un pantalón negro.