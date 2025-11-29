Elisabetta Alti, médica: "El 80% de las bronquitis son virales, cuidado con el uso indebido de antibióticos"

El invierno en territorio europeo llegará el próximo domingo 21 de diciembre y con ello seguramente se acrecentará la ola de infecciones respiratorias. Elisabetta Alti, directora de medicina general de la Autoridad Sanitaria Local de Toscana y vicepresidenta la Orden de Cirujanos y Dentistas de la provincia de Florencia, ha expuesto algunas sugerencias a considerar para cuidar la salud a lo largo de esta estación climatológica.

Las enfermedades más comunes según Alti son las faringitis, la laringitis y la bronquitis aguda. No obstante, "el 80 % de los casos, la causa es vírica, causada por rinovirus, virus parainfluenza o coronavirus, que son menos graves que los virus pandémicos. La duración media varía de 5 a 10 días y, en la mayoría de los casos, los síntomas mejoran sin tratamiento antibiótico", ha asegurado la funcionaria de la salud para los micrófonos del medio italiano FirenzeToday.

No automedicarse y priorizar el autocuidado

Elisabetta enfatizó en la importancia de no automedicarse y de las buenas prácticas que se pueden llevar acabo a diario para prevenir alguna infección de esta índole. "Los tratamientos sintomáticos deben combinarse con antipiréticos solo cuando la fiebre supere los 38 grados, y siempre bajo prescripción médica", ha declarado la médica.

"Lavarse las manos con frecuencia, evitar lugares concurridos si se presentan síntomas, usar mascarilla si se pertenece a un grupo vulnerable", son maneras efectivas de autocuidado.

He incluso, "más útiles que muchos medicamentos son la hidratación constante, al menos dos litros de agua al día, fruta rica en vitamina C, una dieta equilibrada y la actividad física regular. Incluso remedios tradicionales sencillos, como la leche y la miel, pueden aliviar la garganta", ha explicado Alti.

La médica ha puntualizado que se debe prestar más atención a la población delicada, es decir, "aquellos con enfermedades crónicas tales como diabetes, bronquitis, cáncer o un sistema inmunológico debilitado".

Finalmente Elisabetta recurre al sentido común, "descansar, mantenernos bien hidratados, llevar un estilo de vida saludable y, sobre todo, confiar en el consejo de nuestro médico y evitar tratamientos innecesarios o inadecuados".