Un estudio detecta un deterioro en la mayoría de las personas después de los 50 años: la pérdida se puede prevenir

Cuando se cumple una cierta edad, las personas van experimentando algunos cambios en su cuerpo. Las arrugas son las primeras muestras de que los años pasan, pero también la presbicia, es decir, la capacidad de los ojos para enfocar objetos de cerca, o alguna que otra pérdida auditiva hacen su entrada en escena.

Es precisamente en la capacidad auditiva de las personas mayores de 50 años donde se ha puesto el foco en un nuevo estudio publicado en la revista JAMA Network Open, cuyos resultados manifiestan que más de la mitad de las personas mayores de 50 años podrían sufrir un deterioro auditivo significativo en los próximos 25 años.

Los resultados, fruto de 25 años de trabajo con 440 personas de una edad media mayor de 52 años, muestran que el 56% sufrió pérdidas auditivas durante el estudio, si bien fueron más pronunciadas entre las personas de más avanzada edad, los que tenían menos nivel educativo y entre aquellos que estaban expuestos continuamente a ruidos y sonidos fuertes.

Los investigadores también proporcionaron algo de esperanza ante estos resultados tan poco alentadores, y es que señalaron la hipertensión y los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares como algunas de las causas que explicarían ese aumento de la pérdida auditiva; factores que se pueden llegar a prevenir o tratarse, de acuerdo a los autores del estudio, tal y como remarcan en el medio finlandés Ilta Sanomat.

Discapacidad auditiva en España

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2020, el 57,6% de las personas mayores de 80 años en España tienen problemas de audición. Siguiendo con el informe, el 74,5% de las personas con discapacidad auditiva en el país son mayores de 64 años.