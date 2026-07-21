Kase.O se rinde a Borja Iglesias tras su guiño durante la celebración del Mundial: "Me has ganado" 

Borja Iglesias sorprendió a todos con la canción que eligió para salir al escenario durante la celebración del Mundial. El futbolista de la selección española y del Real Celta de Vigo cogió el micro y sorprendió con uno de los himnos del rap español.

El tema en cuestión fue Cantando, de Violadores del verso. El grupo zaragozano liderado por Kase.O fue la nota discordante en un evento donde los ritmos latinos y los artistas españoles fueron los protagonistas.

La relación entre Borja Iglesias y Kase.O viene de tiempo atrás. Uno de los primeros clubes del "panda" fue el Real Zaragoza, a donde llegó en 2017. Al llegar, su primera propuesta fue conocer a Kase.O.

Y el Zaragoza cumplió. El rapero le regaló entonces una camiseta de Rapsolo personalizada con el número 99 y la inscripción "Únicos", en referencia a una de las colaboraciones de los integrantes de Violadores del Verso.

¿Quién es Kase.O?

Kase.O es una de las figuras más reconocidas e influyentes de la historia del rap en español. Detrás de ese nombre artístico está Javier Ibarra Ramos, un músico zaragozano que comenzó a destacar en la escena hip hop durante los años noventa y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una referencia para varias generaciones de artistas y seguidores del género.

Su trayectoria está estrechamente ligada a Violadores del Verso, el grupo que formó junto a Sho-Hai, Lírico y R de Rumba. La banda se consolidó como uno de los proyectos más importantes del rap español gracias a discos que marcaron una época y contribuyeron a popularizar el género más allá de los circuitos especializados.

Paralelamente, Kase.O desarrolló una exitosa carrera en solitario en la que exploró nuevos sonidos y registros. Uno de sus proyectos más destacados fue Kase.O Jazz Magnetism, una propuesta que fusionaba rap y jazz. Años después publicó El Círculo (2016), considerado por muchos como el trabajo más importante de su carrera individual y uno de los álbumes más relevantes del rap español contemporáneo.

Más allá de la música, el artista aragonés ha sido reconocido por la profundidad de sus letras, en las que aborda temas como la salud mental, las emociones, las relaciones personales o el crecimiento interior. Su influencia ha trascendido el ámbito estrictamente musical hasta convertirlo en una de las voces más respetadas de la cultura urbana en España.