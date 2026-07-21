Salen a la luz las palabras de la princesa Leonor a Ferrán Torres: "¿No te ibas a rapar el pelo?"

La recepción de la selección española en el Palacio de la Zarzuela dejó una imagen muy llamativa. Los Reyes, acompañados por sus hijas, dieron la bienvenida a los jugadores y al cuerpo técnico tras su regreso a España.

Antes del discurso de Felipe VI, la familia real saludó personalmente a cada integrante de la expedición en el salón de audiencias. Fue en ese momento cuando quedaron reflejadas la complicidad y la cercanía que existe entre los internacionales y la Corona.

Entre todas las escenas de la jornada, si hubo una que destacó especialmente por su espontaneidad fue la que protagonizaron la princesa Leonor y Ferrán Torres, el autor del gol decisivo ante Argentina.

Las cámaras de la Casa Real captaron el momento en el que la heredera se acercó al futbolista y le dijo que rápidamente llamó la atención de los aficionados. Fueron muchos los que especularon sobre el contenido de esa breve conversación, pero ahora el misterio ya está resuelto.

Según Vanitatis, la princesa le preguntó por una promesa que hizo al inicio del Mundial. "¿No te ibas a rapar el pelo?", quiso saber, a lo que Ferrán Torres respondió con un "no, no", provocando la risa de Leonor.

Pese al desconcierto de muchos, lo cierto es que Ferran Torres se convirtió en uno de los protagonistas fuera del terreno de juego por una promesa que realizó durante la concentración de la selección: raparse la cabeza si España conseguía levantar el título.

Ferrán Torres, héroe nacional

Copilot said: Ferran Torres (Foios, Valencia, 2000) es un futbolista internacional español que juega como delantero. Formado en la cantera del Valencia CF, dio el salto muy joven al primer equipo antes de fichar por el Manchester City de Pep Guardiola en 2020. Posteriormente se incorporó al FC Barcelona, donde se ha consolidado en la élite.

En el Mundial de 2026, Torres se convirtió en uno de los nombres propios de la selección española. Su papel fue decisivo al marcar el gol que dio a España la victoria frente a Argentina en la final, una acción que le situó entre los grandes protagonistas de la conquista de la copa del mundo.

Más allá de lo deportivo, el valenciano se transformó durante el torneo en un auténtico fenómeno viral en redes sociales. Su espontaneidad, sus declaraciones durante la concentración y, especialmente, la promesa de raparse la cabeza si España ganaba el Mundial generaron miles de comentarios entre los aficionados.