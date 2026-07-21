Ibai Llanos responde a la pancarta de Fabián Ruiz sobre que Gavi y Paredes se peleen en 'La Velada': "Tiene mala hostia, pero es muy difícil"

El streamer Ibai Llanos ha respondido a la viralizada pancarta que Fabián Ruiz y Lamine Yamal levantaron y señalaron durante la celebración de España por la obtención de la segunda estrella de su historia.

La victoria frente a Argentina (1-0) en la final del Mundial dio a la selección española su segundo título y los jugadores lo celebraron en las calles de Madrid en una rúa que concentró a cientos de miles de personas. Dejó momentazos y detalles que las cámaras consiguieron captar, como el de este cartel que lanzó un aficionado al autobús.

Al día siguiente, a Ibai le llegó el viralizado momento de Fabián y Lamine y ha respondido a si es posible que algún día se dé un combate entre Leandro Paredes y Gavi en una Velada del Año. Cabe recordar que esto surge a raíz de la agresión que el jugador argentino cometió sobre el español al final del partido.

"Me encantaría, pero hay varios problemas"

Paredes golpeó y tiró al suelo a Gavi, creando una tangana que empañó el gran momento de La Roja. "A ver, Lamine, a mí me encantaría hacer este combate, pero hay varios problemas: lo primero es que son futbolistas profesionales, por lo tanto, sus clubes evidentemente no van a permitir que este combate se lleve a cabo", ha explicado Ibai.

Un problema muy claro para esta pelea es la diferencia de altura y de peso: "Paredes mide 1,82, pesa 80 kilos y creo que Gavi está en 1,73 o 1,74 y pesa bastante menos. La verdad es que Gavi tiene mala hostia, tiene rabia, pero Gavi, si me estás viendo, veo que este combate para ti es muy difícil".

"Paredes repartió buenas hostias el otro día"

"Ya vimos que Leandro Paredes, hostia, repartió buenas hostias el otro día cuando se acabó el España-Argentina, un España contra Argentina que, por cierto, se da mucho en esta Velada del Año VI", ha añadido.

La Velada del Año V se celebra el próximo sábado 25 de julio en La Cartuja (Sevilla) a las 19:00 horas. Para Ibai, para que su evento suba de nivel, tendrían que pegarse los futbolistas, algo que ve "inviable" para los que estén en activo: "La única manera de bque como mucho hayan entrenado tres o cuatro días y que los clubes estén de acuerdo".