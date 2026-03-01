Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Thomas Edison, inventor y científico: "Muchos de los fracasos en la vida son de personas que no se dieron cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron"

Su frase sobre el fracaso resume una filosofía basada en la perseverancia y el método experimental.

Thomas Edison (1847-1931) creador de la bombilla práctica y el fonógrafo, registró más de 1.000 patentes en EEUU.Corbis via Getty Images

Muchos de los grandes científicos e inventores que cambiaron el mundo destacaron también por su filosofía de vida, su comportamiento y sus reflexiones, tan valiosas como aquello que lograron de forma material. La frase "Muchos de los fracasos en la vida son de personas que no se dieron cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron" se atribuye a Thomas Edison y resume la mentalidad de uno de los inventores más influyentes del siglo XIX.

Edison no fue solo el hombre de la bombilla, y no lo decimos por las 1.093 patentes solo en EEUU, sin contar con las de Europa, sino por su sabiduría vital. Tiene autoridad y no perdió el tiempo: fue empresario, científico práctico y pionero del modelo moderno de investigación industrial

Su laboratorio de Menlo Parlk, en Nueva Jersey, es considerado uno de los primeros centros I+D organizados de la historia. 

El mito del genio y la realidad del método

La frase sobre el fracaso encaja con una de sus declaraciones más conocidas: "No he fracasado. He encontrado 10.000 maneras que no funcionan". Aunque esta última formulación tiene versiones distintas en las fuentes históricas, refleja su enfoque experimental. Tras esos cientos de inventos hubo miles de intentos fracasados

El desarrollo de la bombilla incandescente práctica que perfeccionó en 1879, implicó probar cientos de materiales para el filamento antes de encontrar uno viable y duradero. Edison y su equipo experimentaron con carbono tratado, bambú y otros compuestos hasta lograr una solución comercialmente estable. 

Más que inspiración, lo suyo era insistencia, algo que se va perdiendo en la sociedad actual, lo que se llama ahora resiliencia y evitar la procrastinación. Su modelo consistía en ensayo sistemático, registro detallado y mejora continua. Un proceso que hoy es estándar en la investigación científica y tecnológica.  

Innovaciones que cambiaron el mundo

Entre sus inventos más relevantes destacan:

  • La mejora del telégrafo cuádruple.
  • El fonógrafo, presentado en 1877.
  • La bombilla incandescente práctica.
  • Sistemas de distribución eléctrica.

Su compañía evolucionó hasta convertirse en parte de lo que hoy es General Electric. Edison entendió algo clave: inventar no bastaba. Había que convertir la innovación en infraestructura.

¿Realmente dijo esa frase?

La cita sobre el fracaso aparece en recopilaciones de frases atribuidas a Edison desde principios del siglo XX. Aunque no siempre se puede rastrear a una fuente primaria exacta con fecha y discurso concreto, está alineada con su pensamiento documentado en entrevistas y escritos. Si no fue literal, la idea es completa. 

Hay historiadores que coinciden en que Edison promovía una ética del trabajo basada en la constancia. De hecho, defendía jornadas largas y repetía que el talento era "1% inspiración y 99% transpiración", otra frase ampliamente asociada a él y recogida en publicaciones de la época.

Perseverancia como ventaja competitiva

Se dice mucho hoy en día que, aunque hay más competitividad que nunca, hay también más posibilidades y menos personas constantes y ambiciosas, con lo que la perseverancia se convierte en una gran arma y en un seguro hacia el éxito.

Desde un punto de vista psicológico y empresarial, la frase anticipa conceptos modernos como la grit (perseverancia a largo plazo), popularizada por la psicóloga Angela Duckworth más de un siglo después.

Edison vivió en un periodo de intensa competencia tecnológica. El éxito no dependía solo de la idea, sino de la resistencia frente al error. En ese contexto, rendirse demasiado pronto significaba ceder terreno.

Su trayectoria no estuvo exenta de controversias —incluida la llamada "guerra de las corrientes" frente a Nikola Tesla—, pero su influencia en la electrificación del mundo es indiscutible.

