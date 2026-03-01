Un bar triunfa con la placa que tiene puesta en una mesa para homenajear a Luis Aragonés

Luis Aragonés es una de las grandes leyendas del fútbol español y del Atlético de Madrid. El cariño por el exfutbolista y exentrenador del club rojiblanco, así como de la selección española, es patente en cada rincón de Madrid, especialmente en su barrio de Hortaleza, y en muchos lugares de toda España.

Su huella, once años más tarde de su fallecimiento, sigue siendo imborrable para muchos aficionados al deporte rey. Un ejemplo lo ha vuelto a enseñar el usuario de la red social X conocido como @itismthename, que es aficionado del Atlético de Madrid.

En una imagen publicada en su cuenta de esta plataforma, el tuitero ha enseñado el homenaje que tiene un bar al conocido como 'Sabio de Hortaleza' en una de las mesas de su establecimiento. En ella se puede ver una placa que dice "aquí se sentó Luis Aragonés".

"Café para los muy cafeteros", ha asegurado el tuitero, junto a una imagen de esta placa en la mesa y varios cafés sobre ella. Rápidamente, el mensaje se ha hecho viral con más de 27.000 reproducciones en las primeras horas y ha superado el millar de me gusta.

Luis Aragonés, una trayectoria irrepetible

La carrera del que fuera centrocampista del Atlético de Madrid y de la selección española ha estado siempre ligada al éxito y a ser uno de los referentes de la afición. Con el club madrileño ganó tres Ligas, dos Copas y un subcampeonato en la Copa de Europa jugando 360 partidos.

Sin embargo, como entrenador Aragonés llevó al Atlético de Madrid a ganar tres Copas del Rey, una Liga y una Supercopa de España. Además, también fue el artífice en 2002 de devolver al club rojiblanco a Primera División tras dos años en la categoría de plata.

Con España, a la que dirigió entre 2004 y 2008, Aragonés dejó su firma al ser el seleccionador en la histórica Eurocopa del 2008 con la que se inició el ciclo más ganador de la historia de España, ya que después se conquistó el Mundial del 2010 y la Eurocopa del 2012.