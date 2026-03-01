El cartel que han colgado en una facultad de la UCM para ofrecer clases en euskera es toda una obra de arte

Hay carteles que desde el primer minuto están claros que su destino es ser virales y lograr una gran relevancia en las redes sociales, concretamente en X (la siempre conocida como Twitter), Instagram o TikTok, que son las que más popularidad acostumbran a tener.

El que ha publicado el usuario de X Gaby, que se llama en esta plataforma como @Gaby2803_, es uno de ellos. En él se puede ver como una profesora de euskera ofrece clases particulares y lo vende de una forma de lo más curiosa.

"Os dejo por aquí esta obra visual que he visto en mi facultad", ha escrito el tuitero, junto a una imagen del letrero visto en la Universidad Complutense de Madrid con la oferta en cuestión. En él, Inés, la docente se vende de la siguiente forma

"Soy Inés, donostiarra estudiante de esta facultad. Ofrezco clases de euskera para cualquier nivel y edad, sin compromiso ninguno", se puede leer en el mensaje.

Además y para darle un tono más humorístico y llamativo, ha acompañado esa descripción junto a la imagen del Pokemon Pachirisu sobre una Ikurriña, pero editado esta criatura fantástica con una txapela vasca y bautizado como "Patxirisu".

El propio Gaby también ha contado que Inés le ha escrito para agradecerle que haya compartido su cartel. "Incluso la chica me escribió diciéndome que gracias a la publicidad mucha gente le ha escrito para tener clases", ha explicado en un tuit.

La viralidad en X

Las reacciones en X no han tardado en llegar y el tuit de Gaby se ha hecho viral con más de 170.000 reproducciones y ya ha superado los 7.000 me gusta y los 600 compartidos. Además, también ha generado respuestas como las siguientes: