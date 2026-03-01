Las claves del ataque de EEUU e Israel a Irán: cómo hemos llegado a estas 48 horas que cambian el mundo y qué perspectivas se abren

El presidente de EEUU, Donald Trump, de confidencias con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Knéset, el parlamento israelí, el 13 de octubre de 2025, en Jerusalén.

EEUU e Israel lanzaron una ofensiva militar conjunta sin precedentes contra la República Islámica de Irán. Bajo el nombre de operación Epic Fury (Furia Épica), esta campaña incluyó ataques aéreos y de misiles contra objetivos militares, infraestructuras clave y altos miembros del régimen iraní.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió durante estos ataques junto con varios altos responsables de la Guardia Revolucionaria, el jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa iraní. Las propias autoridades iraníes confirmaron el fallecimiento de Jamenei y otros líderes, y decretaron luto nacional tras los bombardeos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha defendido la operación como "una oportunidad histórica" para la región e incluso ha afirmado que la nueva dirigencia iraní ha pedido hablar con Washington y que él ha aceptado iniciar conversaciones.

Sin embargo, Irán no ha confirmado oficialmente el inicio de contactos diplomáticos. La situación sigue siendo extremadamente volátil, aunque Trump ha asegurado que quieren hablar y él está dispuesto.

Los antecedentes del conflicto



Las relaciones entre EEUU e Irán llevan décadas marcadas por la desconfianza, crisis y confrontaciones diplomáticas. El episodio más emblemático fue la toma de la Embajada de EEUU en Teherán en 1979, que selló la enemistad entre ambos países.

Durante los últimos años, los puntos de fricción principales han sido:

Programa nuclear iraní : La preocupación estadounidense por la posibilidad de que Irán obtenga armas nucleares ha sido un factor constante en la política de Washington.

: La preocupación estadounidense por la posibilidad de que Irán obtenga armas nucleares ha sido un factor constante en la política de Washington. Sanciones económicas y presión regional : las administraciones estadounidenses anteriores han reforzado sanciones para limitar la economía iraní y su influencia en la región.

: las administraciones estadounidenses anteriores han reforzado sanciones para limitar la economía iraní y su influencia en la región. Apoyo de Irán a grupos militantes en Líbano (Hezbolá), Gaza (Hamás) o Iraq, que Washington clasifica como amenazas a la seguridad de sus aliados en Oriente Medio.

Los acontecimientos que comenzaron hace poco más de un día suponen la culminación de años de hostilidad hasta el punto de dar paso a una guerra abierta.

Los objetivos declarados por EEUU e Israel

Las autoridades de Washington y Tel Aviv han explicado varias razones para la ofensiva:

Neutralizar la amenaza nuclear e impedir su desarrollo : el Gobierno de Trump ha considerado que Irán estaba reconstruyendo o expandiendo su programa nuclear con riesgos de proliferación potencialmente incontrolables.

: el Gobierno de Trump ha considerado que Irán estaba reconstruyendo o expandiendo su programa nuclear con riesgos de proliferación potencialmente incontrolables. Contener capacidades militares que podrían atacar a aliados o territorios occidentales: esto incluye el desarrollo de misiles de largo alcance y el respaldo a grupos armados en la región.

que podrían atacar a aliados o territorios occidentales: esto incluye el desarrollo de misiles de largo alcance y el respaldo a grupos armados en la región. Derrocar lo que consideran un régimen agresivo : Trump ha pedido repetidamente un "cambio de régimen" en Irán, llamando al pueblo iraní a levantarse contra sus líderes.

: Trump ha pedido repetidamente un "cambio de régimen" en Irán, llamando al pueblo iraní a levantarse contra sus líderes. "Justicia" y castigo por ataques pasados: la administración estadounidense ha citado ataques previos a instalaciones o intereses occidentales como justificantes para la ofensiva actual.

El objetivo, según declaraciones, no era simplemente un ataque puntual, sino una campaña militar sostenida para desarticular de forma irreversible las capacidades nuclear-militares de Irán.

¿Qué ha ocurrido en el terreno? Desarrollo de la ofensiva



Cómo empezó el ataque

En la madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EEUU lanzaron un ataque coordinado contra objetivos en todo Irán. La Fuerza Aérea israelí bombardeó el complejo de mando de Jameneí en Teherán, matando al líder supremo y a varios altos responsables que se encontraban reunidos con él, entre ellos el jefe del Estado Mayor Abdorrahim Musaví y el ministro de Defensa Aziz Nasirzadeh, según confirmaron fuentes iraníes.

Durante la primera fase de la ofensiva se lanzaron ataques contra más de 500 objetivos, entre instalaciones de misiles, centros de comando y elementos clave de la infraestructura militar iraní.

Fuerzas combinadas de EEUU y Israel utilizaron misiles de crucero, aviones de combate y sistemas avanzados para neutralizar instalaciones militares y de defensa del país persa.

Muerte de alto mando del régimen

La muerte del líder supremo, Alí Jamenei, figura central del sistema político iraní desde 1989, ha generado una conmoción sin precedentes en Oriente Medio. Teherán ha confirmado el fallecimiento y ha organizado luto nacional.

Además de él, otros altos responsables del Estado y las fuerzas armadas fueron alcanzados, incluyendo figuras de la Guardia Revolucionaria y oficiales de alto rango.

Represalias Iraníes

En respuesta, Irán ha intensificado su campaña contra bases estadounidenses y territorios aliados. Se han reportado ataques con misiles y drones contra bases de EE. UU. y países del Golfo Pérsico, incluido Kuwait, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos. Algunos de estos ataques afectaron zonas civiles, aeropuertos y provocaron cierres de espacios aéreos por seguridad.

Según la Guardia Revolucionaria iraní, se habrían atacado 27 bases militares estadounidenses y objetivos israelíes en Oriente Próximo, y el presidente Masud Pezeshkian ha prometido que Irán "seguirá atacando con fuerza" y "destruyendo las bases militares" de sus enemigos.

Los Emiratos Árabes Unidos informaron de tres muertos y 58 heridos en su territorio, y asegura que sus defensas han interceptado 165 misiles balísticos, dos misiles de crucero y 541 drones iraníes.

Teherán también ha elevado la presión sobre el tráfico marítimo: la Guardia Revolucionaria dice haber atacado tres petroleros de EEUU y Reino Unido en el estrecho de Ormuz, y una naviera ha confirmado la muerte de un tripulante tras el impacto de un misil en un petrolero con bandera de las islas Marshall frente a Omán, según informó CNN.

Rusia ha advertido que un cierre del estrecho de Ormuz podría "estrangular" el mercado mundial del petróleo y el gas, subrayando el riesgo para la economía global.

Víctimas y daños

Los balances de víctimas y daños son complicados y las cifras continúan actualizándose:

Reportes periodísticos hablan de más de 200 muertos y 700 heridos solo por la ofensiva conjunta en Irán.

solo por la ofensiva conjunta en Irán. En Israel , ataques iraníes causaron al menos 10 muertes en bombardeos a zonas urbanas.

, ataques iraníes causaron en bombardeos a zonas urbanas. EEUU confirmó también bajas propias: tres soldados muertos y varios heridos graves durante los enfrentamientos regionales.

Humo tras un ataque de las fuerzas israelíes en posiciones iraníes. Anadolu via Getty Images

Las reacciones internacionales

Respaldo y apoyo de algunos aliados occidentales

Algunas naciones han expresado apoyo a la acción estadounidense e israelí, argumentando que era necesaria para contener amenazas de Irán. Desde España, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, defendió la operación como un acto de respaldo a las "democracias liberales" y la lucha contra regímenes represivos.

Condenas y preocupaciones sobre legalidad y estabilidad

Otros actores internacionales han calificado la operación como una agresión ilegal sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y sin una justificación clara de defensa inmediata, recordando las reglas del derecho internacional.

Países como Rusia, China y Corea del Norte han tachado la ofensiva de violación de la soberanía iraní y han advertido de consecuencias graves.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado la operación de "acción unilateral" incompatible con la Carta de la ONU y ha advertido de "consecuencias imprevisibles" a escala global, al tiempo que España recomienda a sus nacionales abandonar Irán cuando sea posible.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, hablan de un "riesgo real" de que la región entre en una "espiral de violencia", aunque ven también una "ventana de oportunidad" para un Irán con más libertades tras la muerte de Jameneí.

Naciones Unidas y organismos multilaterales

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró urgentes sesiones ante la escalada, y el secretario general António Guterres ha pedido moderación y una solución política que evite una guerra de mayor alcance.

Donald Trump habló: sus declaraciones más relevantes hasta ahora

El presidente Trump ha defendido públicamente la ofensiva y la muerte de Jamenei:

La calificó de una "oportunidad histórica para que el pueblo iraní recupere su país", y afirmó que la operación destruyó capacidades militares críticas de Irán, incluyendo flotas navales y centros de mando, y hundió varios barcos de la Armada iraní.

Trump insistió en que la ofensiva no afectará negativamente a la economía estadounidense ni a los precios del petróleo, y dijo que el conflicto podría alentar cambios políticos internos en Irán. También afirmó que los nuevos líderes iraníes han pedido reuniones con Washington, aunque evitó dar detalles de fechas.

Riesgos, desafíos y qué esperar en las próximas semanas



Escalada militar

Los analistas coinciden en que el conflicto no está cercano a terminar y que Irán posee capacidades para responder de forma significativa, incluso mediante grupos aliados en la región (Hezbolá en Líbano, militantes proiraníes en Irak y Siria, entre otros).

Existe el riesgo de que el conflicto se extienda a países vecinos; que grupos armados afiliados a Teherán aumenten ataques a intereses occidentales; y que estados regionales se vean arrastrados al enfrentamiento.

El mercado energético y orografía geopolítica

La guerra impacta ya en los mercados de energía y transporte: el estrecho de Ormuz, paso clave del petróleo mundial, ha sufrido restricciones de tráfico marítimo e incertidumbre operativa.

Las potencias petroleras analizan sanciones adicionales, flujos alternativos de energía y cooperación estratégica para evitar una crisis global de suministros.

Debate sobre legislación y legitimidad

La ofensiva ha reabierto el debate sobre la legalidad de la acción militar, con sectores que la califican de agresión unilateral y otros que la ven como una respuesta a años de hostilidades.

Esto tendrá impacto en el papel de las instituciones internacionales, la gobernanza de conflictos multilaterales y la percepción global de las normas de guerra y diplomacia.

La última hora de la situación militar

Las fuerzas israelíes han lanzado hoy nuevas oleadas de ataques sobre "el corazón de Teherán", con varias explosiones y columnas de humo visibles en la capital iraní, mientras sirenas antiaéreas suenan en Tel Aviv y en el centro y sur de Israel ante la llegada de nuevos misiles iraníes.

Los medios iraníes hablan de múltiples ataques contra sedes gubernamentales y de la televisión estatal en Teherán, mientras que Israel asegura estar ampliando su "superioridad aérea" y golpeando sistemas de defensa y centros de mando iraníes.

Irán afirma haber lanzado cuatro misiles balísticos contra el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, aunque el Mando Central de EEUU niega que el buque haya sido alcanzado y asegura, en cambio, haber hundido una corbeta iraní tipo Jamaran en el golfo de Omán. El Pentágono ha confirmado la muerte de tres soldados estadounidenses y de cinco heridos graves en la operación Furia Épica, sin ofrecer más datos por ahora, según CNN.

El futuro político de Irán

La muerte de Jamenei genera un vacío político de enorme trascendencia. La elección del próximo líder supremo y la posible evolución interna de Irán pueden cambiar radicalmente su política exterior y su relación con Occidente o con potencias rivales como Rusia y China.

Tras la muerte de Jameneí, Teherán ha activado un mecanismo de sucesión que crea un Consejo de Liderazgo tripartito para ejercer las funciones del líder supremo hasta la elección de un sucesor. Este triunvirato lo forman el presidente Masud Pezeshkian, el presidente del Tribunal Supremo Gholamhossein Mohseni Ejei y el clérigo Alireza Arafi, una figura cercana a Jameneí y con peso en la Asamblea de Expertos y el Consejo de Guardianes.

La rapidez con la que se ha constituido este consejo sugiere que el régimen había previsto desde hace tiempo la posibilidad de un ataque contra Jameneí, algo que ya apuntaban medios como El Mundo y fuentes citadas por The New York Times.

Al mismo tiempo, líderes como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu han llamado abiertamente a los iraníes a salir a la calle y "aprovechar una oportunidad histórica" para derrocar al Gobierno, buscando combinar presión militar y agitación interna.

Escenario en unas hipotéticas y futuras elecciones en Irán

En un primer ciclo electoral, con una ley de partidos abierta, algo razonable podría ser:

Bloque islámico reformista/pragmático (tipo Musavi–Rouhani reciclado): parte del electorado religioso, clases medias que temen el caos, parte del aparato que se recicla.

(tipo Musavi–Rouhani reciclado): parte del electorado religioso, clases medias que temen el caos, parte del aparato que se recicla. Conservadores/post-principalistas : el núcleo duro religioso, miembros de Basij y pasdarán que acepten competir en democracia para preservar intereses.

: el núcleo duro religioso, miembros de Basij y pasdarán que acepten competir en democracia para preservar intereses. Republicanos seculares (liberales, socialdemócratas, nacionalistas sin monarquía): se nutren del 40% que en encuestas quiere derrocar la República Islámica más el 25% que quiere una transición desde la República Islámica, con preferencia por modelos occidentales.

(liberales, socialdemócratas, nacionalistas sin monarquía): se nutren del 40% que en encuestas quiere derrocar la República Islámica más el 25% que quiere una transición desde la República Islámica, con preferencia por modelos occidentales. Monárquicos (Pahlavi y aliados) : tienen mucho peso en sectores que añoran el orden pre-79 o ven útil una figura simbólica; entre ellos es notable el apoyo a un “líder fuerte”.

: tienen mucho peso en sectores que añoran el orden pre-79 o ven útil una figura simbólica; entre ellos es notable el apoyo a un “líder fuerte”. Izquierda no islamista (socialistas, comunistas, verdes) distinta del MEK: de tradición histórica, pero base incierta tras décadas de represión.

(socialistas, comunistas, verdes) distinta del MEK: de tradición histórica, pero base incierta tras décadas de represión. MEK y afines :

: Minorías étnicas/partidos regionales (kurdo, baluchi, árabe, azerí): difícil de cuantificar, pero en sus regiones podrían ser actores clave y, a nivel nacional, aportar varios puntos a coaliciones republicanas o de izquierda.

Con un ejemplo concreto de posible configuración parlamentaria inicial que podría ser 30% republicanos seculares; 25% islamistas reformistas/pragmáticos; 20% monárquicos, 10% conservadores; 10% izquierda y regionalistas; y 5% otros/MEK.

Esto obligaría a pactos tipo coalición centro-izquierda republicana: seculares + islamistas reformistas + izquierda y regionalistas, con una posible reforma constitucional hacia república parlamentaria/semi-presidencial; o una coalición de orden y estabilidad, con monárquicos + pragmáticos + parte de conservadores, que daría una monarquía constitucional o república fuerte con figura simbólica, énfasis en seguridad y continuidad económica.