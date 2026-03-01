Condenan a un alpinista a cinco meses de prisión por dejar que su compañero muriera congelado en una cumbre

Hacer deporte en pareja suele asociarse como una actividad divertida y agradable de realizar. Aunque hay disciplinas deportivas cuya práctica supone un riesgo más elevado que otras, el sentirse acompañado le suele generar a las personas cierto nivel de protección y seguridad.

Lo que inicialmente era una aventura en pareja terminó convirtiéndose en una tragedia fatídica en Austria. Kerstin Grutner, una mujer de 33 años quien estaba practicando alpinismo junto a su pareja, Thomas Plamberger, resultó muerta en Grossglockner, la montaña más alta de los Alpes austriacos.

A causa de hipotermia tras quedar atrapada por condiciones climatológicas extremas a 50 metros de la cima. Pruebas posteriores revelaron que la víctima había sufrido una infección viral.Pruebas posteriores revelaron que la víctima había sufrido una infección viral.

La justicia señala a Plamberger

El medio francés Le Parisien expone por medio de uno de sus más recientes artículos que el hombre de 39 años fue declarado culpable de homicidio culposo por negligencia agravada. La justicia austríaca acusa a Plamberger de descender sin intentar proteger a su pareja ni envolverla en una manta de supervivencia.

Tampoco envió una señal de socorro cuando un helicóptero sobrevoló la zona alrededor de las 22:50, momento en el que ya estaban atrapados. El hombre solo contactó con los servicios de emergencia a la 1:35, antes de iniciar el descenso, y de nuevo a las 3:30, dejando su teléfono en silencio mientras tanto.

Como consecuencia, el alpinista fue condenado a cinco meses de prisión y se le impuso una multa de 9400 euros. Plamberger se declaró inocente y, al tratarse de un fallo en primera instancia, podría apelar la decisión del juez.

Un testimonio clave

En el marco de la investigación, expareja del acusado relató una ascensión al mismo Grossglockner que había hecho con Plamberger. Durante el descenso, él la había "abandonado en plena noche" porque era demasiado lenta. Supuestamente le dijo que no "le diera tanta importancia".