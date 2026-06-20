La generación Z resucita las cámaras de fotos para huir de la perfección artificial del móvil: las ventas se han duplicado en cinco años

Nada más hay que ir a cualquier mercadillo de antigüedades para ver la oferta de cámaras de segunda mano que algún día cayeron en el olvido. Los móviles y la inmediatez de las redes sociales han hecho sus estrágos en el mundo de la fotografía. Pero como todo vuelve, las cámaras digitales están experimentando un inesperado repunte de ventas por primera vez desde la llegada de los smartphones. Pero lo más destable son los interesados, mayoritariamente de la generación Z.

Según la Asociación de Productos de Cámara e Imagen, consultada por Financial Times, los envíos de cámaras digitales se han duplicado con creces en estos últimos cinco años, alcanzando los 5.500 millones de dólares en 2025. Todo ello, gracias a los consumidores más jóvenes que adquieren dispositivos que a menudo cuestan más que un teléfono inteligente.

Realmente, el retorno de las digitales no se explica sin estos jóvenes, que desean potenciar sus redes sociales con instantáneas únicas, a la vez que encuentran en estos dispositivos la ibertad de concentrarse en sus proyectos sin distracciones.

Calma tras la tormenta

El auge de las ventas ha supuesto un alivio muy necesario para los fabricantes de cámaras tras una década nefasta. En datos y tal como recoge el diario británico, la llegada de los teléfonos inteligentes redujo un mercado que alcanzó un máximo de 121 millones de ventas en 2010 a tan solo 7,7 millones en 2023, antes de subir a 9,4 millones el año pasado.

Pero esta subida exponencial no quita riesgo al asunto. En el seno de las tecnológicas persiste la incertidumbre sobre si el auge es una moda pasajera o refleja un rechazo duradero a la omnipresencia de los teléfonos inteligentes y a las deficiencias de la inteligencia artificial.

Saturación tecnológica

La mayoría de los clientes de Fujifilm (el 70% tiene menos de 30 años) buscan bajar el ritmo en una era de saturación tecnológica y mercantilización de la fotografía. Eso dice Yujiro Igarashi, responsable de la popular serie X de la marca, que en declaraciones al medio especializado asegura que las imágenes de los smartphones parecen "artificiales".

"La gente está abrumada por toda esta tecnología y las cosas que hay que hacer constantemente: revisar el teléfono, ver qué sucede, responder. Existe una tendencia a intentar contrarrestar eso, y esto forma parte de ello", dice. Él afirma que a día de hoy su empresa tiene dificultades para acceder a la creciente demanda.

El 'boom' de las instantáneas

La generación Z también ha desarrollado una pasión por la fotografía analógica, y las ventas de las cámaras Instax de Fujifilm, que imprimen fotos al instante como sus predecesoras Polaroid, están superando a todo el mercado de las cámaras digitales.

Ryuichiro Takai, responsable de la colección, afirmó que sus cámaras han pasado de ser imprescindibles en bodas y otros grandes eventos a formar parte de la vida cotidiana de los adolescentes.

Pero más allá de esto, su equipo busca adaptarse a las nuevas realidades sociales. Por ello, para llegar a los usuarios de TikTok, a principios de este año lanzó la instax mini Evo Cinema, una cámara, grabadora de vídeo e impresora instantánea 3 en 1, que produce clips de 15 segundos con una estética retro.