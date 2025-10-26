Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lanzan un recado a los que tiran las cáscaras de los plátanos a la tierra diciendo que se convertirán en abono
Estilo de vida

Estilo de vida

Lanzan un recado a los que tiran las cáscaras de los plátanos a la tierra diciendo que se convertirán en abono

Generan mal olor y atraen plagas.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Una persona tirando una cáscara de plátano.Getty Images

Cada vez más personas son conscientes del impacto que nuestras acciones tienen sobre el medio ambiente y de la importancia de respetar la naturaleza. Desde pequeños se nos enseña que, al visitar un monte o un bosque, debemos recoger toda la basura antes de irnos, sin dejar ni papeles ni restos de comida en el campo. 

Sin embargo, todavía hay quienes creen que tirar cáscaras de fruta o restos orgánicos “no hace daño” porque “la naturaleza los absorbe” o “se convierten en abono”. En cambio, esa creencia no es cierta y puede causar daños significativos al ecosistema y alterar el comportamiento de la fauna local. De hecho varios organismos medioambientales han lanzado un recado contundente a los excursionistas. 

Aunque algunos piensan que al ser residuos orgánicos “la tierra los aprovecha”, los expertos explican que las cáscaras no actúan como fertilizante. En lugar de aportar nutrientes, solo generan mal olor y atraen plagas, además de liberar sustancias químicas derivadas de los conservantes y pesticidas que se acumulan en su superficie. 

Un pequeño gesto con gran impacto

El Servicio de Parques Nacionales Coreano advierte que incluso pequeñas concentraciones de estos químicos pueden provocar problemas reproductivos en animales pequeños, como ardillas o crías, si se acumulan en sus cuerpos. Este desequilibrio puede extenderse a lo largo de toda la cadena alimentaria, afectando también a otras especies y al propio suelo.

Además, según el medio Chosun Media dejar restos de comida puede modificar los hábitos alimenticios de los animales salvajes, que empiezan a depender de la comida humana, alterando su comportamiento natural.

Un proceso largo

Para que los residuos orgánicos puedan convertirse realmente en compost, deben pasar por un proceso controlado de entre dos y tres meses, que incluye clasificación, molienda, curado y secado. Solo al finalizar ese proceso se obtiene un material rico en nutrientes y oligoelementos apto para el crecimiento vegetal. Tirar una cáscara al suelo, por tanto, no aporta ningún beneficio y sí genera un daño ambiental silencioso.

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

Los expertos también advierten que no deben arrojarse los palillos de madera usados. Estos palillos suelen estar tratados con conservantes, y los resto de comida, que se quedan en ellos, pueden tener alto contenido en sodio que puede dañar las plantas, ya que la sal provoca que la humedad se extraiga de sus raíces. Por ello, los especialistas recomiendan llevar una bolsa o recipiente reutilizable para guardar los restos de comida y retirarlos del bosque o la montaña al finalizar la caminata.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco