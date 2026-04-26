María Fernández, experta en hogar: "Tu armario no está lleno, está mal organizado"

Con el buen tiempo, el cambio de armario se convierte en una tarea habitual en miles de hogares. Sin embargo, es considerada tediosa por muchos, ya que no es solamente ordenar, también hay que tomar decisiones sobre el espacio y suele llevar más tiempo del esperado.

Guardar abrigos y prendas de invierno para dar paso a ropa más ligera no es solamente ordenar, también hay que tomar decisiones sobre el espacio. Sin embargo, hacerlo sin estrategia puede generar más caos que orden. Según María Fernández, la clave está en aplicar técnicas que permitan visualizar mejor la ropa y aprovechar cada centímetro disponible.

La experta en hogar María Fernández, conocida por su éxito en redes sociales como TikTok e Instagram (@marianordichouse), donde acumula cerca de dos millones de seguidores, ha solucionado con varios trucos el problema de espacio en los armarios.

Según explica María, realmente el dilema con el espacio disponible y la opa no siempre está en la cantidad de prendas, sino en cómo está organizada. "Tu armario no está lleno, está mal organizado", asegura la experta.

Trucos para ganar espacio sin comprar más muebles

Entre los consejos más destacados de la experta, hay soluciones sencillas que no requieren inversión, solo un cambio de enfoque. Uno de los más llamativos está pensado para prendas voluminosas como abrigos.

En lugar de colgarlos de forma tradicional, propone introducir una percha por la parte inferior de la prenda y engancharla a la principal. De este modo, el abrigo queda "acortado", ocupa menos espacio y evita arrugas.

Otro truco clave consiste en duplicar la capacidad de las perchas. Añadiendo un pequeño gancho, se puede colgar una segunda percha debajo, permitiendo almacenar dos prendas en el espacio de una.

Más orden y menos estrés

Uno de los pilares de la organización que defiende María Fernández es el almacenamiento vertical. Para pantalones, recomienda doblarlos en varias partes hasta obtener un formato compacto que permita guardarlos en cajas organizadoras. Según explica, en un solo compartimento pueden caber hasta seis pantalones, optimizando al máximo el espacio de las baldas.

En el caso de camisetas y jerséis, propone doblar las mangas hacia dentro en forma de cruz, ajustar los laterales y doblar en varias partes hasta obtener un formato más compacto. Este sistema permite almacenar más prendas en vertical, facilitando la visibilidad y evitando el desorden.

Una buena organización del armario tiene un impacto directo en la rutina diaria. Poder ver todas las prendas de un vistazo facilita la elección de ropa, ahorra tiempo y reduce el estrés. Además, evita el efecto "olvido", en el que muchas prendas quedan ocultas y sin uso durante meses.