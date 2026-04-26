Rosa (100 años) hace 120 ejercicios de pies cada mañana y 1.000 pasos al día: "Me pregunto quién se va antes, mi diente que se mueve o yo"

Los centenarios se distinguen por una vida muy activa y un propósito de vida.

A sus 100 años, Rosa Gieselbrecht no ha renunciado a su autonomía. Vive en la zona de Lindau y mantiene una rutina diaria que sorprende incluso a quienes la conocen de cerca: 120 ejercicios de pies cada mañana y al menos 1.000 pasos al día. Su objetivo es claro y directo: seguir valiéndo­se por sí misma el mayor tiempo posible.

“Es pretencioso hablar de años ahora. No quiero depender de cuidados; prefiero tenerme a mí misma un tiempo más”, explicó durante la celebración de su centenario, en la que estuvieron presentes el pastor Dariusz Niklewicz y la alcaldesa Claudia Alfons.

Su caso no es solo una anécdota. Refleja uno de los patrones más repetidos en estudios sobre longevidad: actividad física diaria, rutina estructurada y propósito personal.

120 ejercicios al despertar: así empieza su día



Rosa no improvisa. Nada más levantarse, inicia una sesión de gimnasia que incluye más de un centenar de movimientos centrados en los pies, además de ejercicios como el puente y trabajo de movilidad general.

Lo hace antes incluso de recibir ayuda para vestirse. Cuando llegan las asistentes —a las que ella llama con humor “las señoras de las medias”—, ya ha terminado su rutina. Después, descansa un rato más hasta que desayuna. Y ahí empieza otra de sus constantes: mantenerse activa durante todo el día.

1.000 pasos aunque sea en el balcón



A su edad, cada paso cuenta. Rosa se ha marcado un mínimo de 1.000 pasos diarios, que completa como puede: caminando por su casa, recorriendo el balcón —diez pasos de ida y diez de vuelta— o saliendo a dar pequeños paseos por su entorno.

Hasta hace poco, incluso utilizaba el transporte público para ir al centro. “Hasta el año pasado todavía iba en autobús”, contó a sus invitados.

Ese nivel de actividad encaja con las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud, que subraya que incluso en edades avanzadas mantener movimiento diario reduce el riesgo de dependencia y deterioro funcional.

Autonomía total: cocina, se informa y sigue leyendo



Más allá del ejercicio, Rosa mantiene otra clave fundamental: la independencia en las tareas diarias. Cocina, prepara su comida y organiza su rutina, aunque reconoce que le lleva más tiempo por problemas de visión. “Lo que los chefs de la televisión hacen en un instante, a mí me lleva mucho más tiempo”, admite. Aun así, no renuncia a hacerlo por sí misma.

También sigue informándose. Escucha la radio cada mañana para seguir la actualidad y, aunque la tecnología no ha sido su fuerte, utiliza un lector electrónico y audiolibros para continuar con una de sus pasiones: la lectura.

Una vida marcada por la disciplina



Su carácter explica en parte su longevidad. “Siempre he sido muy decidida”, afirma. Esa disciplina no es nueva. A los 18 años fue reclutada durante la Segunda Guerra Mundial y trabajó como mecánica de aviones, pese a ser modista de profesión. Más tarde, formó una familia y continuó cosiendo durante años.

No fue hasta los 50 cuando tuvo sus primeras vacaciones. Desde entonces, viajó siempre que pudo junto a su marido, ya fallecido. Hoy vive acompañada por su familia, lo que también encaja con otro de los factores clave en longevidad: el apoyo social y familiar.

Humor frente al paso del tiempo



Rosa no oculta los efectos de la edad. Su visión y su audición han empeorado, y reconoce que ya no puede ver bien la televisión. Pero lo afronta con naturalidad. “Hay un diente que siempre se mueve por la noche, y me pregunto quién se caerá primero: ¿mi diente o yo?”, bromea.

Esa actitud no es menor. Estudios sobre envejecimiento señalan que el bienestar emocional y el sentido del humor están relacionados con una mejor calidad de vida en edades avanzadas.

No habla de vivir más, sino de vivir mejor el tiempo que queda. Y, sobre todo, de hacerlo sin depender de otros.